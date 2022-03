Luva de Pedreiro ce l’ha fatta, tutta la famiglia in lacrime: ha realizzato il suo sogno Iran Ferreria è diventato una vera e propria star dei social con i suoi video, in cui realizza prodezze col pallone ed esulta in maniera particolare. Conosciuto anche com Receba e Euseba, ha vissuto una grande emozione con i suoi familiari.

Iran Ferreira con la sua famiglia in visita al Vasco

Un vero e proprio fenomeno social, capace in pochi giorni di collezionare milioni di followers. Iran Ferreira meglio come conosciuto come "Luva de Pedreiro", "Receba" o "Euseba", con le sue prodezze balistiche, le sue skills e le sue particolari esultanze è diventato una celebrità dei social. Questo ragazzino brasiliano, è già un'icona di TikTok o Instagram ed è riuscito anche a conquistare l'attenzione anche di top club mondiali e di calciatori professionisti, al punto che fioccano le collaborazioni. Negli ultimi giorni in particolare, Iran sembrava addirittura aver trovato una squadra pronta a puntare su di lui. Un'emozione fortissima.

Ci ha creduto, e alla fine ha avuto ragione lui. Iran Ferreira cresciuto in una piccola città nei pressi di Bahia, si è ritrovato a fare della sua passione un lavoro. Questo ragazzino proveniente da una famiglia tutt'altro che benestante, ha avuto da sempre un feeling speciale con il pallone. Poco importa delle condizioni dei campi di calcio, spesso disastrose, dell'abbigliamento, e dei pochi mezzi a disposizione: Iran ha iniziato a registrare video, in cui dimostra la sua abilità con la sfera. Oltre alle prodezze balistiche, questo giovane talento tutto pelle e ossa, ha reso iconiche le sue esultanze in cui ringrazia Dio, dimostra il suo amore per il Brasile e per il pallone, e imita anche Cristiano Ronaldo con il suo proverbiale "Siuuu".

Ecco allora che Luva de Pedreiro (ovvero "Guanto da Muratore" per non dimenticare mai le sue origini), a poco a poco ha fatto incetta di seguaci, fan e dunque followers diventando una vera e propria celebrità. Tantissimi i video in cui si diverte con il pallone indossando le maglie di alcuni dei club più prestigiosi del panorama calcistico, in alcuni casi anche autografate dai suoi idoli. Tra i commenti poi, non mancano quelli delle stelle del pallone che provano ad imitare le sue performance. Ci hanno provato anche il figlio di Cristiano Ronaldo, Kimmich, Gnabry e tanti altri.

I 7 milioni di fan che lo seguono su Instagram negli ultimi giorni, hanno visto che a sorpresa Receba è stato convocato da un club brasiliano, molto prestigioso ovvero il Vasco da Gama di cui si è detto grande tifoso. Tutto ha lasciato presagire addirittura un contratto con il club verdeoro, anche a giudicare da alcuni contenuti postati: una scena che sembrava essere il preludio alla firma, e poi l'immancabile video con gol sul campo, celebrato alla sua maniera. I tifosi e i fan di Iran sono impazziti credendo che il loro idolo fosse diventato un calciatore professionista, ma la realtà invece è stata un'altra.

Il ragazzo è stato ospitato con la sua famiglia 3 giorni da Vasco, incontrando anche alcune delle leggende locali per una collaborazione finalizzata alla creazione di contenuti condivisi con Luva che ha debuttato anche nel podcast principale del club, "Fala, Vasco". Accolto come una star negli spogliatoi ha scattato selfie e foto con la squadra, ricevendo un'accoglienza speciale. Grande commozione anche per i suoi familiari e in particolare il papà, scoppiato in lacrime e orgoglioso dell'amore che la gente prova per il figlio diventato a suon di contenuti una star internazionale.