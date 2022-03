Cristiano Ronaldo Jr sfoggia movenze impressionanti, ma ecco la sorpresa: non sta imitando il papà Il figlio di Cristiano Ronaldo ha sorpreso tutti postando un video in cui sfoggia le sue qualità calcistiche. La volontà però non è quella di emulare il papà.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo Jr ha già deciso. Il ragazzino 11enne figlio del campione portoghese del Manchester United farà tutto il possibile per seguire le orme del padre. Il suo obiettivo è quello di diventare un calciatore professionista, e magari continuare a scrivere la storia dello sport più bello del mondo proprio come ha fatto CR7. La strada è lunga e il papà gli ha già fatto capire in più di un'occasione come, nonostante i privilegi legati ad un nome tanto importante, per arrivare in alto siano necessari sacrifici durissimi. Il tutto però senza però dimenticare di vivere la propria età, e divertirsi, anche magari sui social.

Come suo padre, Cristiano Ronaldo Jr ha lasciato la Juventus (nelle giovanili ha segnato 58 gol in 28 partite) per approdare al Manchester United, dove ha firmato il suo primo contratto professionale. Il classe 2010 che non ha mai conosciuto l'identità di sua madre, è nel giro dell'Academy dei Red Devils dove continua a lavorare con i suoi coetanei mettendo nelle gambe minuti ed esperienze importanti. Buon sangue non mente per questo ragazzino che può contare sull'esempio del papà, eccezionale non solo per doti tecniche e talento, ma anche per attitudine al lavoro e spirito di sacrificio.

Quello che è certo è che Cristianinho sembra avere le stigmate del potenziale campione, così come un fiuto del gol notevole. Basta vedere alcuni dei video che circolano sui social. L'ultimo di questi ha catalizzato l'attenzione di tutti i tifosi e appassionati sui social. Nello stesso si vede Cristiano Jr. su un campo di calcetto ricevere un pallone e dopo un dribbling virtuale con un bel gioco di gambe, calciare potentemente. Il pallone finisce quasi nel sette, e il ragazzino esulta sotto la telecamere togliendosi la maglietta e mostrando tutti i muscoli in tensione, con una posa che ha fatto pensare alla volontà di emulare il papà che spesso e volentieri ha mostrato il suo eccezionale fisico dopo un gol.

In realtà però Cristiano Jr non ha voluto imitare il padre, ma un ragazzo brasiliano diventato un vero e proprio idolo degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Si tratta di Luva de Pedreiro, meglio conosciuto come "Receba" o "Euseba", un giovane sudamericano che ha collezionato grazie ai suoi video milioni di fan sui social (solo su Instagram ha superato i due milioni). Questo ragazzo ha stregato tutti, dimostrando la sua abilità con il pallone su campi di calcio tutt'altro che perfetti. Le sue evoluzioni hanno fatto il giro del mondo, in primis quelle in cui indossa le maglie dei top club d'Europa (compresa quella dei Red Devils).

Il copione è sempre lo stesso: doti tecniche e balistiche fenomenali, che lo portano a gonfiare la rete, lasciandosi andare poi ad esultanze a petto nudo, con dediche al cielo davanti alle telecamere. L'eco di questi contenuti è arrivato anche in Inghilterra conquistando il rampollo di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di dedicargli un tributo. Un regalo gradito che ha emozionato Euseba che a sua volta ha ricondiviso il video. E chissà che presto i due non realizzino un video insieme. Sicuramente il web impazzirebbe.