Lutto a DAZN, morto a 24 anni Christian Scherpe: pochi mesi fa aveva realizzato il suo sogno Christian Scherpe giovane calciatore e commentatore DAZN è morto a soli 24 anni. Una notizia che ha scosso tutto il panorama calcistico tedesco.

A cura di Marco Beltrami

Uno struggente comunicato ha confermato la notizia a cui nessuno voleva credere. Si è spento a soli 24 anni Christian Scherpe, giovane giocatore e giovane voce del calcio in Germania. Questo ragazzo che aveva una sconfinata passione per il pallone da poco faceva parte della squadra DAZN e aveva commentato la sua prima partita. Un vero e proprio sogno che si è realizzato, ma che purtroppo non ha avuto modo di coltivare.

La notizia della scomparsa di Christian è arrivata dal suo club, l'FC Adler Meindorf di Sankt Augustin nel Nord Reno-Westfalia. Una nota su Instagram accompagnata dalla sua foto: "Piangiamo Christian Scherpe Con grande sgomento e senza parole abbiamo appreso della morte del nostro giocatore Christian Scherpe all'età di soli 24 anni. Christian è entrato a far parte dell'FC Adler all'età di quattro anni, ha fatto progressi in tutte le squadre giovanili ed è stato un membro importante delle nostre squadre senior negli ultimi anni. Christian, onoreremo sempre la tua memoria. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici in questo momento difficile, ai quali estendiamo la nostra più profonda solidarietà. Riposa in pace".

Il 24enne è stato celebrato anche da DAZN che ha voluto ricordarlo con un comunicato di cordoglio: "Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla morte del nostro meraviglioso collega e commentatore Christian Scherpe e i nostri pensieri sono con i suoi parenti. Vi preghiamo di comprendere che non commentiamo ulteriormente su questo per rispetto nei loro confronti. Riposa in pace, caro Christian".

Le circostanze del decesso di Scherpe non sono state rese note. Il 29 dicembre scorso, il ragazzo aveva festeggiato la sua prima telecronaca sulla piattaforma streaming raccontando il match della Liga tra il Betis Siviglia e l'Athletic Bilbao. In quell'occasione con orgoglio aveva twittato: "È ancora un po' surreale pensare che mi è stato permesso di fare il mio debutto al microfono per DAZN la scorsa settimana. A questo punto, un grande grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportato da quando ho iniziato più di quattro anni fa!"