Cesare Prandelli è l’ultimo allenatore della Fiorentina che ha battuto la Juventus a Torino in Serie A. Era il 2 marzo 2008 e la squadra bianconera era guidata da Claudio Ranieri dopo l'anno in Serie B in seguito alle sentenze di Calciopoli. La Vecchia Signora e i viola si giocavano l'accesso alla Champions League e, dopo il pareggio per 1-1 nella gara d'andata, le due squadre si ritrovarono contro in un momento cruciale della stagione. I bianconeri venivano dal pareggio a reti bianche nel derby contro il Torino mentre i toscani avevano battuto il Livorno per 1-0.

Al Comunale, alle ore 15.00, Juventus e Fiorentina diedero vita alla partita più bella e divertente della 7ª giornata di ritorno. La Viola passò in vantaggio con Massimo Gobbi, ma i bianconeri ribaltarono il risultato con Momo Sissoko, che sfruttò un'uscita sbagliata di Frey per batterlo in rovesciata, e Mauro Camoranesi. Poi black-out bianconero. La squadra di Prandelli trovò il punto del pareggio con un diagonale di Papa Waigo al 75′ e al 93′ riuscì a vincere grazie ad un colpo di testa da distanza ravvicinata di Pablo Daniel Osvaldo. Il giovane centravanti si tolse la maglia non curante della precedente ammonizione e venne espulso quando mancavano pochi istanti al triplice fischio. L'attaccante italo-argentino sempre nello stesso stadio, qualche settimana dopo, firmò in rovesciata la rete che mandò i viola in Champions League.

Cesare Prandelli dopo la vittoria in casa della Juventus disse: "Questa Fiorentina ha un futuro davanti a sé, ma bisogna avere pazienza. Non abbiamo fatto niente di particolare, se non vincere una grande partita contro una grande squadra". L'allenatore di Orzinuovi ha parlato anche del match-winner e lo ha bacchettato per la sua espulsione: "A Osvaldo ho detto: bravo, ma la prossima volta ti multo perché ti sei fatto espellere dopo il gol. Fortuna che mancavano solo 45″".

Il tabellino di Juventus-Fiorentina

RETI: 18′ Gobbi, 29′ Sissoko, 57′ Camoranesi, 75′ Papa Waigo, 93′ Osvaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Zebina, Legrottaglie, Grygera, Molinaro; Camoranesi (66′ Nocerino), Sissoko, Zanetti, Palladino; Trezeguet, Del Piero (71′ Iaquinta). Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (4-3-3): Frey; Ujfalusi (62′ Osvaldo), Kroldrup, Gamberini, Gobbi; Kuzmanovic, Donadel, Montolivo; Santana (66′ Papa Waigo), Pazzini, Jorgensen. Allenatore: Prandelli.

ARBITRO: Farina di Novi Ligure.