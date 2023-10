L’ultima tentazione di Cristiano Ronaldo è il wrestling: c’è il piano della WWE Cristiano Ronaldo sta facendo i conti con il pressing della WWE che lo vorrebbe nelle vesti di stella assoluta dei prossimi eventi in Arabia Saudita.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo ha rischiato anche di infortunarsi dopo l'assalto di un tifoso in Bosnia-Portogallo. Il ragazzo che cercava di scattare una foto con lui gli è saltato addosso, con il campione portoghese che ha deciso di non opporre resistenza aspettando l'intervento degli steward. Cosa sarebbe successo se il calciatore dell'Al Nassr avesse messo al tappeto l'invasore di campo? Vi immaginate CR7 alle prese con una mossa da wrestling? Chissà che questa suggestione non diventi presto realtà.

Infatti le ultime indiscrezioni raccontano della volontà della WWE, ovvero la World Wrestling Entertainment l'azienda americana che organizza i massimi eventi di wrestling a livello mondiale esportati anche dagli USA in tutto il mondo, di fare breccia nel cuore di Cristiano Ronaldo. Il sogno è quello di coinvolgere la stella del calcio nel prestigioso appuntamento del Crown Jewel in programma nel prossimo mese.

Si vuole così continuare a portare il wrestling in Arabia Saudita, dove Ronaldo è una vera e propria celebrità. Punto di riferimento dell'Al Nassr è anche ambasciatore del Paese. Dietro questo piano c'è la grande gloria del wrestling Triple H che è al lavoro al fianco del governo dell'Arabia Saudita per organizzare gli appuntamenti di wrestling professionistico nel Paese del Medio Oriente, mandando avanti un progetto quinquennale. Infatti il loro primo evento live premium è stato il "Greatest Royal Rumble che ha riscontrato un grande successo, facendo guadagnare popolarità a tutto il movimento.

Facile capire dunque quale sarebbe la portata di un'apparizione di Cristiano Ronaldo nel prossimo evento WWE organizzato in Arabia. Un anno fa è andato in scena uno scontro tra Logan Paul , YouTuber diventato wrestler, e Roman Reigns, con i capitoli successivi poi in RAW e SmackDown. In precedenza poi si puntò su combattimenti tra John Cena e Triple H, e The Undertaker e Goldberg, con questi ultimi che hanno dovuto fare i conti con le difficili condizioni legate al caldo saudita.

Il sogno ora per il prossimo evento pay per view è quello di puntare su Cristiano Ronaldo. La stella del calcio e dello sport, sarebbe un catalizzatore di attenzione per il wrestling e potrebbe garantire grandissima popolarità al wrestling. Bisognerà capire anche su quali basi e cifre si baserà la proposta ufficiale al calciatore e quale sarebbe la sua veste: ospite, spettatore oppure addirittura nel ring per una comparsa in grande stile?