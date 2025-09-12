L’ultima scommessa di Zaniolo, a Udine con la “10” di Zico e Di Natale: “Ho chiesto se fosse libera”

L’Udinese ha presentato Nicolò Zaniolo uno degli ultimi arrivati a disposizione di Rujanic, con cui ha avuto subito un confronto: “Sincero e leale. So che ci sono delle regole, le rispetterò”. Ennesimo rilancio, con la speranza che sia quello definitivo: “Ho forzato la mano al Galatasaray, qui per riscattarmi”. Con la Dieci sulle spalle.

Nicolò Zaniolo riparte da Udine e dall'Udinese, ennesima scommessa di una talento che fatica di stagione in stagione a ritrovarsi. Inter, Roma, Galatasaray, Atalanta, Fiorentina e ora Udinese. La tappa che nel giorno della presentazione ufficiale ha definito "perfetta" e che avrà l'obbligo di onorare la maglia senza possibilità di fallimento: "Quando un bimbo inizia a giocare, sogna la '10'. Qui l'hanno vestita grandissimi calciatori…"

Zaniolo e la scelta di Udine: "Ho forzato la mano al Galatasaray"

Una trattativa lunga ed estenuante arrivata solamente a ridosso del gong del calciomercato estivo, con l'Udinese che ha compiuto l'affondo giusto per prelevare il talento toscano e riportarlo in Serie A: "Ho forzato un po' la mano al Galatasaray" ha ammesso Zaniolo nel giorno della sua presentazione ufficiale, "ho considerato Udine il traguardo giusto per la mia carriera a questo punto. Qui c'è poco oltre il calcio, si pensa molto al campo… Go trovato un ambiente bellissimo, c'è tutto per fare bene. Ora dipenderà anche da me".

Zaniolo, la promessa ai tifosi: "Non mollerò se tutto andrà al contrario"

Un "mea culpa" ufficiale perché già in passato la carriera di Zaniolo è stata limitata enormemente dalle sue intemperanze che lo hanno accompagnato di avventura in avventura: "In questi anni non è stata una semplice questione di sfortuna, ci ho messo anche del mio. A volte se non giocavo titolare mi chiudevo un po' in me stesso: devo imparare a non mollare mai anche quando tutto va male, devo permettermi di poter sbagliare, sperando di poter aver maggiore continuità in campo. Questo sì, mi è pesato in altre situazioni".

Zaniolo e Runjaic: "Confronto sincero e leale, ci sono delle regole. Le rispetterò"

L'approccio però, è apparso differente rispetto al recente passato: "Io e il mister abbiamo parlato subito, ognuno ha detto ciò che pensava. Si è instaurato un buon feeling e nei miei confronti è stato sincero: so che ci sono delle regole e andranno rispettate". Gerarchie, direttive, il gruppo. Che per Zaniolo può essere la sorpresa: "C'è tutto per fare bene, ci sono persone che lavorano per l'Udinese 24 ore, dalla mattina alla sera. E abbiamo una buona squadra per fare bene: l'impressione è stata positiva".

Zaniolo e la "10" di Zico e Di Natale: "Mi metterò a disposizione del gruppo"

Indosserà la "10" una maglia speciale anche a Udine dove ad indossarla sono state autentiche icone, indimenticate: "Quando un bambino comincia a giocare a calcio sogna sempre un po' la 10. Qui all'Udinese l'hanno vestita giocatori come Di Natale, ma io ho chiesto esplicitamente se era disponibile e mi è stato detto di sì. Non vedo l'ora di scendere in campo: posso giocare sulla destra, legare il gioco, attaccare la profondità, mi metterò a disposizione, anche per riprendermi una chance con la Nazionale".