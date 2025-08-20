Lukaku vuole evitare l’operazione dopo l’infortunio: quando torna con la terapia conservativa

Romelu Lukaku è davanti a un dilemma che potrebbe condizionare l'intera stagione: percorrere la via dell'operazione chirurgica dopo l'infortunio subito in amichevole o tentare con la terapia conservativa? Due strade che porterebbero a tempi di recupero diversi, dai tre ai cinque mesi secondo le prime previsioni dei medici, e che avrebbero imbatti diversi sul suo secondo campionato con il Napoli. Conte lo aspetta e cerca di tutelarsi con un altro attaccante, ma spetta soltanto al belga scegliere valutando bene tutti i fattori.

Secondo la Gazzetta dello Sport l'idea del giocatore (che potrebbe cambiare con i prossimi consulti medici) è quella di evitare l'operazione chirurgica e di affidarsi alla terapia conservativa che sulla carta gli permetterebbe un recupero più veloce risparmiandogli qualche settimana. Contro l'Olympiacos ha sentito tirare e il risultato è stata una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, un problema che lo terrà fuori dal campo almeno fino a dicembre.

Lukaku punta sulla terapia conservativa

Non c'è un modo giusto o sbagliato ma solo una serie di scelte che potrebbero cambiare drasticamente i tempi di recupero dopo l'infortunio. Lukaku si è sottoposto ai primi accertamenti con il dottor Canonico, guida dello staff medico del Napoli, che gli ha mostrato la strada dopo la diagnosi del brutto problema: il belga non vorrebbe sottoporsi all'intervento chirurgico e preferirebbe seguire la terapia conservativa ma ha bisogno di conferme anche dagli specialisti che lo seguono in nazionale, Lieven Maesschalck e Kristof Sas, per avere un quadro più chiaro e decidere con grande consapevolezza. In ballo c'è ovviamente il rientro che potrebbe essere più breve o allungarsi in base a ciò che verrà fatto.

Secondo le prime ipotesi la terapia conservativa gli permetterebbe di rientrare nel giro di tre mesi, ma c'è la preoccupazione che possa non incidere come vorrebbe. Il rischio chiaramente è che i tempi si allunghino e che sia comunque necessario l'intervento per superare l'infortunio. Operarsi invece poterebbe a cinque mesi di stop, con la possibilità di essere escluso dalle liste dal Napoli vista la lunghissima assenza. Adesso l'attaccante volerà in Belgio per capire cosa fare e decidere definitivamente entro una decina di giorni: il suo timore è che l'operazione sia la strada più sicura verso la guarigione, ma ha bisogno dei suoi medici di fiducia per affrontare una situazione così delicata.