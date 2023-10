Lukaku sull’estate tra Inter e Juventus: “Se dicessi la verità tutti rimarrebbero scioccati” In conferenza stampa dal Belgio Lukaku ha parlato per la prima volta della sua calda estate di calciomercato e fa una promessa: “Parlerò per tempo”

A cura di Ada Cotugno

Romelu Lukaku è pronto a raccontare tutta la verità, dalla rottura definitiva con l'Inter all'approdo a sorpresa alla Roma. Tutto verrà rivelato a tempo debito sottolinea l'attaccante che in conferenza stampa dal ritiro del Belgio ha parlato per la prima volta della sua tormentata estate di calciomercato.

"La maggior parte delle persone in sala mi conoscono. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati". Poche parole che fanno da antipasto a tutto ciò che succederà in futuro.

La storia di Big Rom è ormai nota: mentre l'Inter era alla ricerca di un accordo con il Chelsea per il nuovo prestito, Lukaku è completamente sparito dai radar fino a rompere il rapporto con i suoi ex compagni di squadra. Da lì è nato l'inserimento della Juventus, che ha cercato di intavolare uno scambio con Vlahovic, e infine l'inserimento decisivo della Roma che lo ha preso in prestito per una stagione.

Ma dietro a tutte le vicende di mercato c'è anche la storia personale dell'attaccante che, come svelato in conferenza, ha attraversato un periodo molto difficile: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio".

I contatti con la Roma sono stati avviati alla fine della sessione di calciomercato. I giallorossi hanno superato tutti a sorpresa grazie anche all'intervento di un ex giocatore che conosce bene l'attaccante, Radja Nainggolan: "Ho lavorato duro tutta l'estate, come vedete sono in buona forma e voglio continuare così. Anche lo staff tecnico della Roma è rimasto colpito dal mio stato di forma al mio arrivo. È il campo che parla. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver favorito il contatto con la Roma".