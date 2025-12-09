Serie A
Lukaku si allena per la prima volta con il Napoli dopo l’infortunio: quando tornerà a giocare

A Castelvolturno compare per la prima volta Lukaku: lavoro differenziato per il belga che torna ad allenarsi per la prima volta dal 14 agosto e viene accolto dall’abbraccio di Conte.
A cura di Ada Cotugno
Sorrisi, abbracci e sprazzi di felicità a Castelvolturno per il ritorno di Romelu Lukaku che comincia a intravedere la luce alla fine del tunnel. Il belga è tornato al centro di allenamento del Napoli per la prima volta dopo l'infortunio subito il 14 agosto che gli ha fatto saltare tutta la prima metà della stagione: si rimette all'opera in campo, lavorando per un rientro a pieno regime che renderà ancora più forte l'attacco di Antonio Conte che ha dovuto sopperire all'assenza del suo leader offensivo.

Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Benfica l'attaccante ha svolto la prima seduta di allenamento differenziato. Una notizia molto positiva per tutto l'ambiente e anche per lo stesso calciatore che si è presentato allo staff azzurro con un grande sorriso e ha dedicato anche un pensiero ai tifosi che lo aspettano salutando tutti davanti alle telecamere con un messaggio di speranza: "Ci vediamo presto".

@skysport

𝐁𝐢𝐠 𝐑𝐨𝐦 𝐞̀ 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟒 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 🇧🇪 #SkySport #SkySerieA #SerieA #Lukaku #Napoli

♬ suono originale – Sky Sport

Il primo allenamento di Lukaku

Nella rifinitura in programma questa mattina spunta anche il volto del belga che si rivede per la prima volta in campo dopo la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra rimediata lo scorso 14 agosto durante un'amichevole. Non ha mai esordito in campionato e ha deciso di optare per la terapia conservativa che lo ha costretto a un recupero piuttosto lungo arrivato oramai agli sgoccioli.  A quattro mesi dall'infortunio si è presentato per la prima volta al centro di allenamento del Napoli dove è stato accolto dall'abbraccio di Conte, suo sostenitore numero uno che lo ha voluto subito al suo fianco in questa nuova avventura.

Leggi anche
Spalletti torna a Napoli per la prima volta da allenatore della Juve: "Cosa sarò domani non lo so"
L’abbraccio tra Lukaku e Conte in allenamento
L’abbraccio tra Lukaku e Conte in allenamento

Ha svolto del lavoro differenziato mentre il resto della squadra svolgeva la rifinitura prima di partire alla volta di Lisbona. Piccoli passi verso il ritorno in campo che potrebbe avvenire addirittura prima della fine del 2025. Non c'è ancora una data precisa perché tutto dipenderà dalla sua ripresa fisica, ma procedendo a un buon ritmo potrebbe essere addirittura convocato per la trasferta di Udine del 14 dicembre, anche se è più probabile che possa partire alla volta di Riad con il Napoli per la Supercoppa Italiana. Dopotutto è stato lui stesso a promettere ai tifosi di tornare presto in campo, una parola che intende mantenere.

