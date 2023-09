Lukaku lancia un messaggio a Mourinho e alla Serie A: è tutto nel gol in allenamento col Belgio Lukaku pubblica un video sul suo profilo Instagram: è un gol in allenamento con il Belgio e si tratta di un messaggio per Mourinho e la Serie A.

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku è stato uno dei colpi più importanti della sessione di mercato estiva della Serie A e ora il centravanti belga non vede l'ora di rimettersi in gioco per far vedere il suo valore. Big Rom sembrava destinato all'Inter, poi si è parlato dei contatti con la Juventus ma è approdato alla Roma con un'operazione lampo negli ultimi giorni di trattative.

L'attaccante è arrivato nella Capitale con la formula del prestito dal Chelsea e i tifosi giallorossi nutrono grandi aspettative su di lui: la Magica lo scorso anno ha lottato per la Champions solo fino ad un certo punto e poi ha puntato tutto sull'Europa League per le difficoltò nel tenere il ritmo delle avversarie.

Con il suo arrivo la Roma vuole puntare ad entrare nelle prime quattro e rientrate nell'Europa che conta.

Leggi anche Lukaku alla Roma grazie a una telefonata di Mourinho: il Chelsea ha cambiato i piani per lui

Anche Lukaku ha voglia di una grande stagione, per se stesso e per prepararsi agli Europei del prossimo anno: il belga potrebbe giocare la sua ultima competizione internazionale con i Diavoli Rossi e vuole provare a lasciare il segno.

Dopo l'arrivo trionfale a Roma e la prima apparizione in giallorosso nella sfida dell'Olimpico contro il Milan, Big Rom ha subito risposto alla convocazione della sua nazionale, che impegnato nelle qualificazioni ad EURO 2024: sabato ci sarà il primo test contro l'Azerbaigian e poi l'Estonia il 12 prima del ritorno a Roma.

Lukaku vuole essere protagonista e il modo in cui si è fatto trovare a livello fisico dopo un'estate a dir poco complicata è un buon segnale per tutti: lo stesso attaccante ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di un gol che ha realizzato in allenamento con la sua nazionale.

L'attaccante della Roma ha ricevuto da un compagno e dopo aver dribblato in bello stile il diretto marcatore ha piazzato la palla sul secondo palo. Un bel gol. Big Rom è in fiducia e il video postato non è altro che un messaggio per José Mourinho e la Serie A: al suo allenatore chiede subito spazio nell'attacco giallorosso mentre lancia un avvertimento alle avversarie del campionato perché ha grande voglia di dimostrare il suo valore.