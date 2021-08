Lukaku al Chelsea non convince tutti in Inghilterra: “Scommessa enorme, non è un top mondiale” Romelu Lukaku ha sostenuto la prima parte delle visite mediche col Chelsea a Milano: è partito il conto alla rovescia per il suo annuncio ufficiale da parte del club di Abramovich. Sarà un trasferimento su cifre record, eppure il ritorno a Londra del bomber belga non è visto di buon occhio da tutti Oltremanica: “La Premier è troppo veloce per lui”.

A cura di Paolo Fiorenza

Romelu Lukaku conta le ore per approdare ufficialmente al Chelsea, in tempo per scendere in campo mercoledì a Belfast nella Supercoppa europea che vedrà i Blues affrontare il Villarreal. Sull'esito del trasferimento del belga dall'Inter al club di Abramovich non ci sono più dubbi: nella mattinata di oggi il 28enne bomber di Anversa ha effettuato la prima parte delle visite mediche a Milano presso la Clinica Columbus, accompagnato dal suo agente Federico Pastorello.

Sarà dunque Lukaku bis a Londra dopo 8 anni dall'addio nel 2013: in mezzo l'esplosione all'Everton, il biennio al Manchester United e la consacrazione all'Inter. In cambio di 115 milioni cash, adesso la squadra allenata da Tuchel potrà togliersi lo sfizio di constatare da vicino i progressi del belga. Un esborso davvero ingente, che straccerà il record di trasferimenti per la Serie A, che appartiene all'operazione Pogba tra Juventus e United nel 2016. Se in casa Chelsea si ritiene evidentemente che Lukaku meriti una spesa da assoluto top mondiale, l'opinione non è tuttavia condivisa da tutti Oltremanica.

Chi ha più di un dubbio sulla convenienza dell'affare è l'ex attaccante del Liverpool Stan Collymore: "Amo Lukaku, tuttavia non posso ancora dire che il belga sia diventato il giocatore d'élite di livello mondiale che speravo e credevo che sarebbe diventato. Questo è il motivo per cui mi chiedo se il Chelsea stia commettendo un errore nel provare a riprenderlo per una cifra record. Lukaku al Chelsea è una grande scommessa: con lui non li vedo avvicinarsi così tanto al titolo della Premier League né garantire che difenderanno il titolo di Champions League in questa stagione".

Non meno scettico sulla questione è Glen Johnson, ex difensore proprio del Chelsea: "Non sono così sicuro che la Premier League sia adatta a Lukaku, ad essere onesto. Ovviamente è grande e potente, ma penso solo che la Premier sia un po' troppo veloce per lui. Quindi no, non mi piacerebbe vederlo tornare. In certi campionati segna, ma giocando su ritmi più lenti". Parole che daranno ulteriori motivazioni al belga per mostrare di cosa è capace ora: i tifosi dell'Inter sicuramente sanno cosa si perdono,