Luis Suarez sputa, la MLS lo squalifica poi cambia idea e aumenta la pena: saranno 9 i turni di stop

La Major Soccer League ha deciso di rivedere e correggere la squalifica a Luis Suarez dopo il vergognoso sputo rifilato ad un membro dello staff avversario in finale di Coppa di Lega tra Miami e Seattle. Le sei giornate di stop iniziali sono così salite a nove turni.

Mano pensante a doppio giro da parte della MLS di fronte a quanto di imperdonabile, commesso da Luis Suarez in campo con la maglia dell'Inter Miami, che nella finale di Coppa di Lega ha sputato addosso a un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders. Squalificato inizialmente per sei giornate, il suo stop è stato rivisto e corretto con la Lega americana che ha deciso di infliggere al 38enne uruguaiano altri tre turni di fermo, per un totale di 9 gare.

Lo sputo di Luis Suarez, cos'è accaduto in Miami-Seattle di Coppa di Lega

Un gesto inqualificabile che ha spinto il Comitato Disciplinare della MLS a revisionare il caso. Decidendo alla fine di aumentare la pena inizialmente inflitta a Luis Suarez, attaccante dell'Inter Miami che non ha saputo trattenersi a margine della finale con i Sounders, macchiandosi di un episodio che gli è costato carissimo: gogna pubblica e squalifica. Che è passata da sei a nove giornate di stop in totale con l'allenatore dell'Inter Miami Javier Mascherano che lo perderà anche per le partite della MLS contro Charlotte, i Sounders e il D.C. United.

Suarez, la squalifica per lo sputo aumenta: lo stop passa da sei a nove partite

Suarez era già stato punito pesantemente in un primo momento dalla Commissione Disciplinare che lo aveva escluso dalla Coppa di Lega 2026, denunciandolo alla "Commissione Arbitrale per aver sputato su un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders . In conformità con l'articolo 4.2.C del Regolamento della Coppa di Lega 2025" si leggeva nel primo comunicato ufficiale, "la Commissione Disciplinare ha imposto a Suárez una sospensione di sei partite . Di conseguenza, non potrà partecipare almeno alla prossima edizione della Coppa di Lega finché non avrà scontato l'intera sanzione".

Le (inutili) scuse ufficiali di Suarez: "Un momento molto teso e frustrante"

A nulla sono valse le immediate scuse pubbliche di Luis Suarez che, approfittando dei propri social si era detto dispiaciuto per quanto compiuto: "Voglio scusarmi per il mio comportamento dopo la partita" aveva scritto in una story su Instagram. "È stato un momento molto teso e frustrante" ha provato a giustificarsi l'attaccante di fronte alla sconfitta in finale, "e subito dopo la fine della partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere".