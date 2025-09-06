Suarez, stangata per lo sputo all’avversario: squalificato anche Busquets per il pugno in faccia

Arrivano le sanzioni per Luis Suarez e Sergio Busquets dopo lo sputo e il pugno agli avversari nella rissa dopo la finale di Leagues Cup contro i Seattle Sounders: ecco quante giornate salteranno e in quali competizioni.

Luis Suárez ha perso il controllo dopo la sconfitta per 3-0 contro i Seattle Sounders nella finale di Leagues Cup e ha sputato contro un membro dello staff avversario. Un episodio che ha fatto il giro del mondo e ha portato alla squalifica per sei giornate dell'ex attaccante del Barcellona. Sanzione anche per Sergio Busquets, che ha reagito con un pugno al giovane Obed Vargas e si è beccato due giornate.

Episodi che sono arrivati dopo il fischio finale del match, quando si è scatenata una rissa in mezzo al campo e due dei calciatori più esperti presenti sul rettangolo verde hanno dato una pessima immagine di loro. L'Inter Miami ha condannato quanto accaduto ma non ha mai fatto riferimento esplicito ai due episodi: "L'Inter Miami condanna gli scontri avvenuti dopo la conclusione della finale di Leagues Cup. Queste azioni non riflettono i valori del nostro sport e continuiamo a impegnarci a mantenere i più alti standard di sportività, sia dentro che fuori dal campo. Stiamo lavorando a stretto contatto con i responsabili della Leagues Cup e della MLS per garantire che la situazione venga affrontata in modo appropriato. Ringraziamo i nostri fan e la nostra community per il loro continuo supporto".

Suárez e Busquets, maxi sanzioni dopo il caos in Leagues Cup

La Leagues Cup ha applicato l’articolo 4.2 C del proprio regolamento infliggendo sanzioni pesantissime: sei giornate a Suárez (da scontare nelle prossime edizioni del torneo), due a Busquets e tre a Tomás Avilés per condotta violenta.

Non sono mancati provvedimenti anche per i vincitori: l’assistente allenatore dei Sounders, Steven Lenhart, è stato fermato per cinque turni. Tutti i coinvolti dovranno inoltre pagare multe disciplinari.

La League Cup ha poi specificato anche come si dovranno scontare le sanzioni disciplinari: “In conformità con il Regolamento della Leagues Cup, tutti e quattro i soggetti sanzionati riceveranno anche multe per la loro condotta. Tutte le sospensioni dovranno essere scontate nella successiva edizione o nelle successive edizioni della Leagues Cup fino al loro completamento”.

Le scuse di Luis Suarez: "Ho commesso un errore e mi scuso sinceramente"

Dopo le polemiche, Suárez ha provato a smorzare i toni con un messaggio di scuse sui social: ha riconosciuto l’errore, parlato di “momento di grande tensione e frustrazione” e chiesto perdono alla famiglia, al club e ai tifosi. Ma il gesto resta, e la macchia sulla sua carriera si allunga ancora una volta. Queste le parole usate dal Pistolero su Instagram: "Innanzitutto, voglio congratularmi con i Seattle Sounders per il loro trionfo in Coppa di Lega. Ma soprattutto, voglio scusarmi per il mio comportamento al termine della partita. È stato un momento di grande tensione e frustrazione, in cui subito dopo la fine della partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere, ma questo non giustifica la mia reazione. Ho commesso un errore e mi scuso sinceramente. Non è l’immagine che voglio dare di fronte alla mia famiglia, che soffre a causa dei miei errori, e di fronte al mio club, che non merita di essere colpito da una cosa del genere”.