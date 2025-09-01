Suárez sputa in faccia ad un assistente dei Seattle Sounders: scandalo nella finale di Leagues Cup

Luis Suárez ha sputato in faccia a un membro dello staff dei Seattle Sounders dopo la sconfitta dell’Inter Miami per 3-0 nella finale di Leagues Cup: un episodio che è diventato virale in pochi minuti e sta facendo molto discutere negli USA.

L'episodio è diventato virale in pochi minuti e sta facendo molto discutere negli USA. Le immagini del Pistolero verranno esaminate dalla Commissione Disciplinare della Leagues Cup: secondo il regolamento della competizione, Luis Suárez potrebbe essere squalificato almeno per sei partite.

L'allenatore dell'Inter Miami, Javier Mascherano, sulla rissa ha dichiarato: "Non ho niente da dire, perché ero lontano dai fatti accaduti e non ho visto nulla. Ovviamente questo genere di cose non ti piace mai, ma se c'è stata una reazione, probabilmente c'è stata anche un'istigazione".

Suárez sputa in faccia ad un avversario: rissa in campo e scandalo negli USA

Lo staff dei Sounders, guidato da Brian Schmetzer, stava festeggiando il titolo appena vinto e diversi giocatori dei Seattle e dell'Inter Miami si sono dati battaglia in mezzo al campo dando vita ad una vera e propria rissa. I giocatori coinvolti all'inizio erano Maxi Falcón e Luis Suárez, con la partecipazione di Tomás Avilés e Jackson Ragen dell'Inter Miami tra pugni, calci e spinte.

Le telecamere di Apple TV hanno mostrato il momento in cui è scoppiata la rissa: Luis Suárez ha sfidato Obed Vargas, difeso dal compagno di squadra Yeimar Gómez, ma poi è intervenuto Sergio Busquets che ha sferrato un pugno alla mascella del centrocampista messicano: a quel punto Vargas è finito a terra e la situazione è diventata incontrollabile perché tanti altri membri delle due delegazioni si sono uniti alla rissa.

L'arbitro non ha reagito in maniera veloce per provare a far rientrare la situazione: per questo motivo si è andati avanti per diversi minuti prima che, in maniera graduale, tutto rientrasse. La rissa non ha portato a nessun provvedimento in campo ma arriveranno sicuramente delle sanzioni da parte della Commissione Disciplinare della Leagues Cup per le scene che si sono viste in campo a Seattle.