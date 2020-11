Luis Suarez è risultato positivo al Coronavirus e non giocherà contro il Barcellona. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha effettuato il tampone nel ritiro della nazionale uruguaiana, che sfiderà domani notte il Brasile nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, e salterà la sfida contro la sua ex squadra dopo la pausa dei campionati per le nazionali. Il Pistolero salterà, quindi, il match contro la Seleçao e, soprattutto, la partita di sabato sera alle ore 21.00 contro il Barça al Wanda Metropolitano. Secondo il protocollo, Diego Pablo Simeone dovrà fare a meno di Luis Suárez nella gara di sabato, contro la ​​Lokomotiv Mosca in Champions League e sarà in dubbio per la sfida contro il Valencia della successiva giornata di Liga.

Va notato che nelle ultime ore Suárez ha condotto una vita normale con il resto dei compagni e sia nei social network della nazionale che in quelli di alcuni giocatori, si può notare come il numero 9 della Celeste, che ha segnato nell'ultima gara contro la Colombia; si sia allenato in gruppo o condividendo anche il mate in ritiro. C'era grande attesa per il primo incontro da avversari tra Luis Suarez e il Barcellona dopo il modo piuttosto duro con cui si erano lasciati settembre, quando scoppiò anche il caso dell'esame d'italiano all'università per stranieri di Perugia, ma bisognerà attendere alla sfida di ritorno al Nou Camp.

I tamponi positivi al Covid della Celeste sono quelli dell'attaccante rojiblanco e del portiere del Cerro Porteño Rodrigo Muñoz, dopo che era stato messo in isolamento Matías Viña risultato positivo sabato scorso. Oltre ai due calciatori è stata riscontrata la positività anche a Marías Faral, funzionario ufficiale della nazionale uruguaiana: tutti e tre godono di buona salute e sono stati stati isolati secondo le misure sanitarie previste.