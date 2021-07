Dopo un inizio in sordina, la Spagna ha iniziato ad ingranare agli Europei. Le "Furie rosse" grazie al rocambolesco 5-3 rifilato alla Croazia hanno strappato la qualificazione per i quarti contro la Svizzera, protagonista dell'impresa con la Francia. Alla vigilia del match conto gli elvetici, Luis Enrique, selezionatore della rappresentativa iberica ha dimostrato di non avere dubbi sul valore e sulla competitività della sua squadra.

Già in avvio di Euro 2020 Luis Enrique aveva stupito tutti, dimostrando fiducia incondizionata in Alvaro Morata bersagliato dalle critiche per qualche errore di troppo. Una scelta che alla lunga si è rivelata vincente con il commissario tecnico della Spagna che ha concesso il bis. In occasione della conferenza stampa di presentazione dei quarti di finale contro la Svizzera, l'ex centrocampista ha confermato di credere ciecamente nelle potenzialità della squadra che a suo a dire finora, si è rivelata la migliore.

Quando uno dei cronisti ha chiesto a Luis Enrique se avesse visto nel corso degli Europei una squadra migliore della Spagna, la risposta è stata perentoria. Un secco "no", quello pronunciato dal tecnico che non ha aggiunto altre parole, nonostante le attese dei presenti. Né Italia, né Belgio, né Inghilterra dunque per Luis Enrique "stregato" dalle Furie Rosse. Certo queste ultime sono cresciute di rendimento dopo il doppio pari deludente con Svezia e Polonia, con la goleada alla Slovacchia e la vittoria ai supplementari con la Croazia. Un match in cui sono state evidenziate però anche diverse lacune.

Lacune, anche difensive che però non preoccupano il ct che ha spiegato: "Siamo una delle migliori squadre a livello difensivo. Sono stato molto contento di come abbiamo gestito le difficoltà contro la Croazia". E soprattutto a livello fisico, per Luis Enrique, la Spagna ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo: "I dati GPS dei giocatori sono impressionanti. Mi fido dei ragazzi, i problemi fisici sono legati a quelli mentali: se emotivamente va tutto bene, a livello fisico ti sembra di volare. Fisicamente siamo al top".