La Spagna deve assolutamente vincere per puntare alla qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Per farlo, deve battere la Polonia di Lewandowski, sconfitta a sorpresa nella prima giornata contro la Slovacchia. La nazionale di Luis Enrique ha invece pareggiato contro la Svezia che oggi ha trionfato proprio contro la Slovacchia portandosi in testa al girone E. Ecco perché la Roja adesso è costretta alla vittoria contro un avversario sicuramente non semplice che ha nelle capacità balistiche dei singoli il proprio punto di forza. Non bisognerà sbagliare niente il commissario tecnico spagnolo che ha subito pesanti critiche da parte del pubblico de la Cartuja di Siviglia per aver schierato Alvaro Morata titolare.

L'attaccante della Juventus è stato protagonista di due errori clamorosi contro la Svezia che hanno portato il Ct a sostituire il giocatore dopo 66′ tra i fischi di tutto lo stadio. Non la prima volta che accade al giocatore di sentire i fischi del popolo spagnolo nei suoi confronti. Luis Enrique però non ha paura di schierarlo di nuovo e sfidando completamente l'opinione pubblica spagnola, ha dichiarato di puntare di nuovo su Morata: "Giocherà lui e altri 10 contro la Polonia". Una responsabilità importante che ha caricato anche il giocatore. Entrambi hanno parlato in esclusiva nel corso di un'intervista rilasciata a Deportes Cuatro alla vigilia della gara contro la Polonia.

Le parole di Morata e Luis Enrique alla vigilia di Spagna-Polonia

Luis Enrique è stato chiaro e ha svelato l'enigma ancor prima che qualcuno in Spagna ne parlasse ancora: "Morata e altri 10 in campo contro la Polonia". Il Ct vuole dargli continuità e fiducia e Morata avrà una nuova opportunità per compensare e convincere il pubblico di La Cartuja. Lo stesso attaccante spagnolo non ha nascosto il proprio dispiacere per quei fischi ma ha voluto comprendere la delusione del pubblico di Siviglia: "Se mi fanno male i fischi? Potete immaginarlo – ha detto il giocatore a Deportes Cuatro – Tutti sanno cosa significhi per me indossare la maglia della Nazionale, vi prego di sostenerci, abbiamo bisogno di voi".

Morata ha anche fissato l'obiettivo, senza porsi limiti: "Dobbiamo passare al turno successivo, arrivare in finale e vincerla". L'attaccante della Juventus, speranzoso di poter battere la Polonia, ha apprezzato tantissimo le parole di Luis Enrique: "Lo apprezzo – ha detto – Non so come possa andare domani, ma posso garantire che può contare su di me". Una fiducia importante quella del ct nei confronti di Morata che si è caricato tantissimo in vista di questa sfida.