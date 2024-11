video suggerito

Luis Enrique apprende del grave lutto che ha colpito un suo collaboratore: gli dedica un messaggio toccante Il tecnico asturiano scosso dalla triste notizia, l’apprende alla fine della partita del Paris Saint-Germain. “Siamo vicini a Rafel Pol adesso e lo saremo sempre”. Su Instagram il ricordo commosso del collaboratore per la morte della moglie, Raquel, dopo una lunga malattia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Paris Saint-Germain ha battuto (4-2) l'Angers ma la soddisfazione per la vittoria è smorzata dalla più triste e dura notizia che irrompe nello spogliatoio a fine incontro. Rafel Pol, stretto collaboratore di Luis Enrique fin dai tempi della Roma (2011), ha subito un grave lutto: la moglie è morta dopo una lunga malattia. E quando il tecnico asturiano apprende la notizia toglie dalla testa qualsiasi pensiero che non sia il cordoglio sincero. Lui sa cosa vuol dire perdere una persona cara perché c'è nulla da fare dinanzi all'aggressività di determinate patologie. Alla fine della sfida di campionato ‘Lucho' prende la parola e, ai microfoni della televisione del club, pronuncia un messaggio molto toccante a nome di tutta la squadra: ci tiene a fargli sapere che non sarà mai solo in questo momento così difficile della sua vita e nei giorni a venire.

"Voglio approfittare del fatto che parlo alla televisione del club – dice Luis Enrique -. Dedichiamo questa vittoria a una persona molto importante per il nostro staff: è Rafel, sua moglie Raquel è venuta a mancare in queste ore. Ho scoperto della sua morte proprio a fine partita. A nome di tutto il Paris Saint-Germain Vogliamo dedicare questa vittoria a Rafel, alla sua famiglia e alla famiglia di Raquel. Gli siamo vicini adesso e gli saremo vicini sempre".

Rafel Pol stretto collaboratore di Luis Enrique da oltre 10 anni

Rafel Pol è molto più di un collaboratore per Luis Enrique alla luce del rapporto professionale che li lega da oltre dieci anni. Sono insieme dal 2011, quando l'ex Barcellona è stato in Italia come allenatore della Roma. È stato al suo fianco a Vigo, quando era al Celta prima di andare al Barça. Pol lo ha seguito anche nella nazionale spagnola e poi ha condiviso con lui l'esperienza del Paris Saint-Germain.

Leggi anche Cosa fa oggi Fabio Quagliarella dopo il ritiro dal calcio giocato: ha un sogno nel cassetto

La commozione per la morte della moglie, Raquel: "Ti amo infinitamente"

La commozione di Luis Enrique fa il paio con il post altrettanto emozionante scritto da Rafel Pol su Instagram. Ha pubblicato una foto nella quale è sorridente assieme alla moglie e l'ha corredata con frasi che sono stretta al cuore. "Alla vita, per quanto possa sembrare ingiusta oggi, sono infinitamente grato per l'amore e il tempo che mi ha donato con Raquel. Oggi il dolore è inevitabile, frutto della paura di perdere qualcosa di meraviglioso, ma Raquel non se ne andrà. Il passato non muore mai, Raquel ha lasciato un segno importante nella nostra vita. Non ci ha insegnato la sofferenza, non penseremo a lei come se non ci fosse perché lei è dentro di noi. Ti amo infinitamente".