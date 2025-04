video suggerito

Luis Alberto svela a tutti un lato sconosciuto di Simone Inzaghi: "È molto sottovalutato"

Simone Inzaghi ha cambiato la carriera di Luis Alberto e per l'attuale allenatore dell'Inter il calciatore spagnolo ha solo parole d'elogio. Con la maglia della Lazio il Mago, sotto la guida del tecnico di Piacenza, ha giocato 175 partite, mettendo a referto 35 gol e 48 assist, e diventando uno dei calciatori più impattanti del campionato italiano.

In un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, in vista di Barcellona-Inter, Luis Alberto ha parlato del suo ex allenatore con parole dolcissime:"È sottovalutato, anzi sottovalutatissimo. Forse perché la sua carriera è ancora breve, ma tra Lazio e Inter ha vinto un campionato, tre Coppe Italia, cinque Supercoppa Italiana, ha raggiunto una finale di Champions League… e in questa stagione ha lottato per il Triplete. Mi piace molto".

Luis Alberto: "Se Inzaghi se va via dall'Inter, sarà per allenare un altro grande club"

Luis Alberto ha parlato della crescita di Simone Inzaghi e ha elogiato la sua gestione del gruppo, che è un lato sconosciuto del tecnico di Piacenza: "È cresciuto molto come allenatore dai suoi esordi , ma quello che vorrei sottolineare di più è la sua gestione del gruppo. Ci sono pochi allenatori migliori di lui in questo . È difficile trovare un giocatore che parli male di Simone, e questo, nei grandi club, è molto importante"

L'attuale allenatore dell'Inter ha cambiato per sempre la carriera del Mago e lo stesso Luis Alberto non ha problemi ad ammetterlo:"È l'allenatore che meglio mi ha capito come calciatore e come persona. Ricordo che, nella sua prima stagione, non giocavo molto, così gli parlai e gli chiesi di andarmene. Lui rifiutò, promise che mi avrebbe fatto spazio… e mantenne la parola. Nella prima partita mi schierò da numero 10, nella seconda da perno, poi mi utilizzò come centrocampista interno… In ogni caso, mi sono divertito molto con Inzaghi; mi dava molta libertà per creare vantaggio ed essere sempre a contatto con la palla".

Infine, una previsione sul futuro di Simone Inzaghi: "L'Inter è un grande club, ma se va via, sarà sicuramente per allenare un altro grande club"