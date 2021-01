Doccia fredda per Luis Alberto e per la Lazio. Il centrocampista è stato operato oggi d'urgenza per un attacco di appendicite acuta. Un fulmine a ciel sereno per il centrocampista spagnolo, che dopo aver accusato dei dolori, è stato ricoverato e sottoposto ad un intervento, perfettamente riuscito. La squadra di Simone Inzaghi perde per circa 10 giorni, stando alle prime indicazioni sui tempi di recupero, un calciatore che stava tornando sugli standard delle scorse stagioni.

Pomeriggio a dir poco movimentato per Luis Alberto. Il talentuoso centrocampista della Lazio, reduce da una prestazione super nel derby vinto contro la Roma ha accusato nel pomeriggio di oggi dei forti dolori addominali, che lo hanno spinto attraverso lo staff medico capitolino, al ricovero presso la Clinica Paideia. Appendicite acuta per lo spagnolo che è finito sotto i ferri, con l'intervento che è perfettamente riuscito. Uno spavento fortunatamente senza conseguenze per Luis Alberto che nelle scorse ore aveva manifestato sui social, la sua felicità per essere stato inserito nella squadra della settimana in Serie A.

Una brutta sorpresa anche per la Lazio che ovviamente non può che essere felice per l'esito positivo dell'operazione. Luis Alberto dopo questo intervento chirurgico sarà costretto ad una convalescenza di un paio di giorni, prima di lasciare la clinica. Difficile stabilire con certezza ora i tempi di recupero che dovrebbero comunque rientrare in un periodo tra i 7 e i 10 giorni. Certa la sua assenza nella sfida di Coppa Italia contro il Parma in programma giovedì, e quella di domenica con il Sassuolo. La speranza dei biancocelesti è quella di poterlo recuperare per il confronto con l'Atalanta, in programma il 31 gennaio.