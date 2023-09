Luis Alberto lo dice senza peli sulla lingua: “Certi arbitri ti ammazzano il lavoro di una settimana” La frase del centrocampista biancoceleste dice tutto sulla personalità con la quale la squadra di Sarri ha affrontato tutta la partita, mostrando freddezza anche rispetto a 2 gol annullati.

"Certi arbitri ti ammazzano una volta a settimana". La frase di Luis Alberto dice tutto sul carattere della Lazio, sulla personalità che l'ha contraddistinta nella sfida vinta (come l'anno scorso) al Maradona contro il Napoli. La squadra di Sarri s'è imposta con merito, venendo fuori alla distanza, colpendo in contropiede, sfruttando le debolezze difensive degli azzurri, aggrappandosi alle giocate, al genio, alla fantasia e a quel tacco magico dello spagnolo che mena le danze e fa la differenza.

È finita solo 1-2 ma i gol potevano essere quattro se il Var e la on-field-review di Colombo non avessero smorzato l'entusiasmo e il risultato per gli ospiti. Il ‘mago', alias legittimato anche da quel tocco di tacco che è un ceffone sul muso dei campioni d'Italia, esprime il proprio pensiero sull'arbitraggio di Colombo senza peli sulla lingua. La riflessione che fa è di una sincerità disarmante, tanto che a un certo punto deve tenere a freno la lingua perché – aggiunge sorridendo – rischierebbe grosso.

"Abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento perché su questa squadra erano state dette delle cose non giuste – le parole di Luis Alberto a Dazn -. Vincere al Maradona è difficile". Poi sorride ma approfitta per togliere un sassolino dalla scarpa a corredo di un match interpretato nel migliore dei modi e nel quale le decisioni prese tra campo, Var e on-field-review hanno avuto un peso determinate.

"Ma con questi arbitri non si può giocare, ti ammazzano il lavoro di una settimana. Devono darci arbitri con un'altra personalità. Lo dico oggi che abbiamo vinto, con questi arbitri che non sanno parlare con noi è complicato", conclude lo spagnolo.

Le reti non assegnate a Zaccagni e Felipe Anderson avrebbero potuto far saltare i nervi alla squadra: il pregio della Lazio è stato anche questo, riuscire a restare concentrata e in partita portando a casa un risultato pesante, importante, che spazza via quel brusio di sottofondo che aveva accompagnato le prime due giornate (con altrettante sconfitte).

"Non voglio parlare di questo – ha aggiunto Luis Alberto -. Ma credo sia giusto che ci siano arbitri con personalità, perché così ti ammazzano. Menomale che abbiamo vinto, lo dico oggi, altrimenti sembra che cerchiamo scuse. Ma non aggiungo altro altrimenti mi squalificano".