Luis Alberto lascia la Lazio: a 31 anni va a prendersi un bello stipendio in Qatar È fatta per il trasferimento di Luis Alberto all’Al Duhail in Qatar: il 31enne centrocampista spagnolo andrà a guadagnare parecchio, ma sparirà dalla mappa del calcio che conta, esattamente come avvenuto per Verratti. Alla Lazio vanno 11 milioni più bonus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

C'erano pochi dubbi ormai sulla fine della storia tra la Lazio e Luis Alberto dopo 8 anni di militanza in biancoceleste: lo scorso aprile il 31enne spagnolo era stato netto nell'annunciare che a fine stagione avrebbe lasciato l'Aquila, nonostante avesse un contratto ancora lungo, fino al 2027. Ed ora è fatta per il trasferimento del ‘Mago' all'Al Duhail in Qatar, dove andrà a percepire un ingaggio ovviamente molto elevato, replicando la ‘scelta di vita' fatta prima di lui dal nostro Marco Verratti, che all'Al Arabi guadagna 3400 euro all'ora ma è istantaneamente sparito dalla mappa del calcio che conta e dalla nazionale.

Luis Alberto si trasferisce all'Al Duhail in Qatar

Probabilmente la stessa fine farà anche Luis Alberto: del resto chi sceglie il Qatar, così come l'Arabia Saudita, non lo fa certo per ambizione sportiva ma solo per soldi. "Il futuro? Non sarò il prossimo anno nel progetto, l'ho già chiesto al club. È giusto farmi da parte, è arrivato il momento. Ho chiesto la rescissione, non voglio più un euro", aveva detto dopo la contestazione dei tifosi laziali al termine del match vinto contro la Salernitana.

Luis Alberto con la Coppa Italia vinta con la Lazio nel 2019

Di fronte a una volontà così forte di voltare completamente pagina, sarebbe stato inutile e controproducente trattenere il giocatore con la forza a Roma e dunque – a dispetto delle dichiarazioni di circostanza di Lotito ("Addio? Ha detto lui di volersene andare…", aveva detto il presidente appena qualche ora fa) – si stava lavorando da tempo alla cessione al club qatariota.

Quanto riceve la Lazio per il cartellino di Luis Alberto

L'accordo per il cartellino tra Lazio e Al Duhail è stato trovato sulla base di 11 milioni di euro più bonus. La prossima settimana il centrocampista spagnolo volerà in Qatar per sottoporsi alle visite mediche col club di Doha e poi l'operazione sarà ufficializzata. Luis Alberto lascia la Lazio dopo 307 presenze complessive, in cui ha realizzato 52 gol e 79 assist, mettendo in bacheca una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.