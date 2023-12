La vita di Verratti in Qatar: guadagna 3400 euro l’ora, nel contratto ha una concessione incredibile Marco Verratti ha iniziato una nuova vita in Qatar all’Al Arabi. Oggi, dopo la cessione dal PSG, guadagna 3400 euro l’ora e nel suo contratto ha ottenuto di inserire una clausola incredibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Verratti all'Al Arabi in Qatar per 45 milioni di euro è stata una delle operazioni di mercato più interessanti della scorsa estate. Il PSG, desideroso di rivoluzionare il suo progetto tecnico privandosi di gran parte delle stelle che da anni fanno parte della rosa di Al-Khelaifi, ha infatti dato vita a un nuovo percorso cedendo campioni del calibro di Messi, Neymar, Sergio Ramos e tanti altri a fronte di giovani interessanti e già formati affiancati ad altri cresciuti nel vivaio parigino con la consapevolezza di avere in Kylian Mbappé il proprio faro.

Verratti era stato il fiore all'occhiello della prima campagna acquisti del PSG con la nuova proprietà dopo essere stato prelevato direttamente in Serie B dal Pescara grazie all'intermediazione di Leonardo che allora lavorava proprio per il club francese.

Verratti in campo con l'Al Arabi.

Ben 11 anni nella capitale francese dove è diventato presto idolo dei tifosi nonostante le tante e cocenti delusioni in Champions, vero obiettivo del PSG da sempre. Oggi Verratti in Qatar sta proseguendo la sua carriera. A 31 anni e con un contratto in scadenza nel 2025, sta vivendo un'altra esperienza all'estero e lo sta facendo con la solita leggerezza che lo contraddistingue.

Di certo i termini definiti con il club qatariota sono alquanto particolare. Il centrocampista abruzzesse guadagna 30 milioni circa di stipendio che corrispondono a 3400 euro ogni ora. Cifra importante e significativa per un campione del suo calibro che di certo in campo si sta facendo notare.

Verratti sembra a suo agio in un campionato che sicuramente non è la Ligue 1, e sta alternando prestazioni importanti ad altre meno di livello. In 8 presenze si è comunque distinto con ben 4 assist (2 in una sola partita) mostrando la solita naturalezza nel giro della palla. Ma più di tutto, nel suo contratto firmato con il club qatariota è spuntata una clausola del tutto particolare che ha fortemente voluto inserire al momento della cessione dal PSG. È una concessione incredibile che sorprende visto già l'enorme stipendio percepito dal giocatore.

Marco Verratti non esita infatti a tornare regolarmente in Europa. Il centrocampista italiano è spesso presente nei grandi raduni organizzati dai giocatori del PSG, e in particolare è stato presente durante l'ultimo compleanno di Kylian Mbappé. Nulla di strano dato che l'Equipe ha fatto sapere che Verratti ha negoziato una clausola clamorosa con il club del Qatar quando ha firmato per l'Al-Arabi.

Nel suo accordo è infatti inclusa la possibilità di lasciare il Qatar per una settimana al mese, permettendogli di partire regolarmente da Doha insieme alla compagna Jessica Aidi per ritrovare i suoi amici ed ex compagni di squadra rimasti in Europa.

Di fatto una vacanza che conferma come dal Qatar abbiano assecondato qualsiasi sua richiesta facendo vivere a Verratti una situazione non difficile da gestire per lui che è legatissimo a Parigi e alla Francia dopo aver vissuto praticamente tutta la sua vita calcistica all'ombra della Tour Eiffel e che quindi potrà raggiungere la capitale francese in qualsiasi momento del mese, almeno per una settiman.