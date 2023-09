Verratti lascia il PSG, Mbappé non si scorda di lui: “Eccezionale, tra i migliori mai visti” Contrariamente a quanto accaduto per le partenze di Messi e Neymar, Kylian Mbappè ha voluto omaggiare al meglio Marco Verratti, ufficializzato all’Al-Arabi. Dopo 11 anni, 5 Ligue1, 3 Coppe di Francia e 2 Coppe di Lega sotto la Torre Eiffel.

A cura di Alessio Pediglieri

Marco Verratti ha ufficializzato la propria avventura araba, salutando Parigi, il PSG e il calcio europeo. Per il centrocampista italiano l'accordo dorato con l'Al-Arabi, il club che lo ha cercato e alla fine ingaggiato per una trattativa complessiva da 50 milioni di euro finite nelle casse francesi. A poche ore dal comunicato che ratifica il trasferimento, è arrivato anche il saluto sentito di Kylian Mbappè che ha voluto omaggiarlo attraverso i propri account social.

Il PSG non si era mai opposto all'eventualità di perdere Marco Verratti e alla fine ha incassato ben 50 milioni di euro dall'Al-Arabi che ha ingaggiato il 30enne, coperto d'oro: il centrocampista azzurro guadagnerà ben 14 milioni di euro all'anno con il suo nuovo contratto, praticamente il doppio di quanto percepiva a Parigi.

A Parigi, Verratti, arrivato giovanissimo, ha disputato 11 stagioni e ha vinto cinque campionati francesi, tre Coppe di Francia, due Coppe di Lega e raggiunto la finale di Champions League nel 2020. Un palmarès tra i più ricchi e prestigiosi tra i giocatori di un PSG che ha vissuto un'estate molto simile ad una diaspora, iniziata dalla panchina con l'addio a Galtier e l'avvento di Luis Enrique e la partenza di due stelle assolute: Neymar, finito anche lui in Arabia, e Messi, approdato in America.

Ma al contrario di quanto accaduto per il brasiliano e l'argentino, la partenza di Verratti è stata vissuta in modo totalmente diverso all'interno del gruppo squadra, evidenziato da quanto postato dal giocatore più rappresentativo, Kylian Mbappè, anche lui prossimo – per alcuni dato già per certo – ad approdare al Real Madrid. "Un giocatore e una persona eccezionale. Avere il privilegio di essere stato al tuo fianco in tutti questi anni è stato un immenso piacere. Il tuo tempo qui non sarà mai dimenticato né trascurato. Uno dei migliori giocatori che abbia mai visto. GRAZIE amico mio, in bocca al lupo, mi manchi molto".

Parole di puro affetto, a conferma di un rapporto costruito negli anni e che entrambi i giocatori non avevano mai nascosto, vista la reciproca stima spesso ricambiata in diverse occasioni. Un cambiamento radicale da parte di Mbappè rispetto al suo atteggiamento di fronte all'addio prima di Messi e poi di Neymar verso cui non si è mai espresso in questi toni. A conferma che il famoso gruppo di stelle assolute attorno alla Torre Eiffel aveva più che un problema in campo, un problema di spogliatoio. Risolto con cessioni clamorose. E passate sotto silenzio.