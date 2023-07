Caos al PSG per la conferenza di presentazione di Luis Enrique: comincia con tre ore di ritardo Inizialmente prevista per le 13:45, la presentazione di Luis Enrique comincia alle 17: è colpa del volo su cui viaggiava il presidente Al-Khelaifi.

A cura di Ada Cotugno

Il PSG ha presentato ufficialmente Luis Enrique come nuovo allenatore: dopo i saluti a Galtier i parigini hanno accolto un nuovo big in panchina, anche se la sua prima conferenza stampa non è cominciata nel migliore dei modi.

Nei piani originari del club lo spagnolo sarebbe dovuto intervenire al primo incontro con la stampa alle ore 13:45, un orario che però è stato spostato più volte nel corso del pomeriggio a causa di un incidente di percorso.

Il motivo è davvero semplice: l'aereo sul quale viaggiava il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è decollato con oltre due ore di ritardo, una condizione che ha costretto la società a spostare tutta la conferenza stampa proprio a ridosso dell'evento, con i giornalisti già in sala stampa e Luis Enrique pronto per essere presentato.

La presentazione del nuovo allenatore non sarebbe potuta avvenire senza la presenza del presidente e per questo, dopo un momento di caos relativo alle notizie confuse che arrivavano all'inizio, sono arrivate le comunicazioni ufficiali sul nuovo orario.

Alla fine la conferenza stampa è cominciata con quasi tre ore di ritardo: alle ore 17:00 il presidente e l'allenatore si sono presentati davanti ai microfoni per la prima intervista congiunta, in cui è stato presentato lo spagnolo come nuovo allenatore del PSG. Il suo corso può finalmente cominciare, nonostante il piccolo incidente di percorso.

L'intoppo alla fine è stato superato nonostante il notevole ritardo che ha consentito comunque di poter svolgere l'evento cambiando soltanto l'orario. Da domani il nuovo allenatore comincerà a lavorare al centro sportivo dei parigini e a prendere confidenza con la squadra, in attesa di capire quale sarà il futuro di alcuni top player come Mbappe, al centro di alcune vicende di mercato che lo vorrebbero a Madrid per vestire la maglia del Real.