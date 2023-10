Verratti umiliato da Luis Enrique in un durissimo faccia a faccia: lo offende come persona Svelato il faccia a faccia tra Luis Enrique e Marco Verratti che ha posto fine alla carriera al PSG dell’italiano: parole durissime sul piano personale.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime settimane Marco Verratti sta cominciando a calarsi nella sua nuova realtà sportiva e di vita, lontana dal calcio di vertice e dai riflettori, e però vicinissima a una ricchezza spropositata. A soli 30 anni il centrocampista campione d'Europa con l'Italia ha deciso di lasciare l'Europa, la Champions e forse anche la nazionale – vista la fine che hanno fatto Insigne e Bernardeschi per una scelta simile – accettando di trasferirsi in Qatar dietro pagamento di un ingaggio mostruoso.

Marco Verratti ha lasciato il PSG dopo 11 anni

Il pescarese, legatosi all'Al-Arabi con un contratto biennale, guadagnerà circa 30 milioni all'anno, più del doppio del pur principesco stipendio che percepiva al PSG, ulteriormente adeguato dopo l'ultimo rinnovo che risaliva appena al dicembre scorso. Le cose cambiano velocemente nel calcio e quello che era stato confermato come un pilastro della squadra parigina, dopo qualche mese è stato brutalmente messo alla porta da dirigenza e soprattutto allenatore.

Verratti è finito nel gruppo dei reietti che all'inizio dello scorso mese di agosto è stato convocato dal Ds Campos e dal nuovo tecnico Luis Enrique, che ha preso il posto del defenestrato Galtier, per dire loro senza mezzi termini che erano fuori dal progetto del PSG e dovevano trovarsi al più presto un'altra squadra. Con lui tra gli altri anche Neymar e Renato Sanches, ugualmente messi alla porta e finiti rispettivamente all'Al Hilal in Arabia Saudita e alla Roma.

Lusi Enrique ha preso in mano il PSG con polso fermo

Quel faccia a faccia è stato un momento durissimo per Verratti, cui Luis Enrique ha riservato parole tanto schiette quanto piene di disistima umana, prima che tecnica. Oggi ‘Le Parisien' svela cosa accadde quel giorno a Poissy, il nuovissimo centro d'allenamento del PSG: "A Verratti, che non se l'aspettava, Luis Enrique disse: "Sei il prototipo del giocatore che odio", evocando il suo stile di vita e non la sua meravigliosa tecnica".

Evidente la volontà di colpire il calciatore su un piano diverso da quello calcistico, cavalcando le tante critiche rivolte a Verratti in questi anni circa la sua vita privata giudicata non esattamente da atleta. "Tornasse a Pescara a mangiare spiedini, bere e fumare", lo aveva attaccato aspramente lo scorso marzo un giornalista di RMC, Daniel Rolo. Marco in effetti se n'è andato e non ritorna più, ma non è rientrato in Abruzzo: adesso è titolarissimo nel centrocampo dell'Al-Arabi al fianco dell'ex Inter e Barcellona Rafinha. Negli scorsi giorni Verratti ha giocato le sue prime due partite nella Qatar Stars League, una sconfitta e una vittoria che lasciano la squadra di Doha ben lontana dalla vetta classifica.