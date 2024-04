video suggerito

La vita stravolta di Nagal, il tennista che aveva solo 900 euro sul conto: ora è diventato ricco La vita di Nagal che aveva dichiarato di avere solo 900 euro sul conto è cambiata grazie agli ottimi risultati. Ora ha messo in cascina cifre importanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sumit Nagal si sta togliendo tante soddisfazioni, anche dal punto di vista economico. Il tennista indiano a Montecarlo ha confermato l'ottima prima parte di stagione, battendo Matteo Arnaldi e qualificandosi così al secondo turno. Può sorridere il 26enne che solo pochi mesi fa dichiarò di avere solo 900 euro sul suo conto, e ora si ritrova in tasca un bottino ben più importante.

Chi l'avrebbe mai detto? Forse Sumit Nagal ci ha sempre creduto. Le sue parole sulla vita dei tennisti fecero molto discutere e aprirono una finestra su uno sport che non è per tutti rose e fiori. Infatti l'indiano è stato costretto a girare il mondo per giocare i Challenger e spesso e volentieri è riuscito a malapena a rientrare nelle spese. Ora però la musica è cambiata da tutti i punti di vista grazie ai risultati.

A metà aprile, la carriera e la vita di Nagal sono cambiate. In quello che è decisamente il suo momento più fortunato, il giocatore ha incassato circa 230mila euro, per una stagione finora ottima impreziosita dalla prima vittoria della carriera in un torneo Masters 1000 (tra l'altro quello dai premi più alti). Infatti Sumit si prepara a far registrare il suo migliore ranking con l'ingresso, grazie al torneo di Montecarlo nei primi 80 giocatori del mondo. Un dato notevole che gli permetterà di rientrare anche nel tabellone principale del prossimo Roland Garros (a meno di clamorosi colpi di scena).

Così facendo, solo con l'ingresso nel main draw Nagal metterà in cascina 70mila euro. Se il ranking dunque sorride, anche le casse possono respirare eccome per questo ragazzo che ha deciso con grande caparbietà e forza di volontà di continuare a fare sacrifici. E chissà che ora non decida anche di implementare il suo staff assicurandosi al suo fianco altre figure professionali, per essere ancor più competitivo. Ora il buon Sumit potrebbe anche permetterselo, anche perché grazie alla classifica il futuro è roseo e potrebbe evitare di affrontare le qualificazioni.