Luigi De Laurentiis presenta il Bari e si dissocia da papà Aurelio: “Dice ca**ate, è chiaro a tutti”

Luigi De Laurentiis presenta il nuovo Bari che si affaccia alla stagione di Serie B 2024/2025 e affronta il tema riguardante suo papà, Aurelio De Laurentiis. Al presidente del Bari in conferenza stampa, nel corso della presentazione del ds Giuseppe Magalini e dell'allenatore Moreno Longo, vengono chieste risposte circa la vicenda multiproprietà e sulle parole dello stesso Aurelio De Laurentiis che definì il Bari come "la nostra seconda squadra". Parole che suscitarono polemiche anche da parte delle istituzioni con il sindaco Decaro che la ritenne come una mancanza di rispetto.

"Le parole che disse mio padre fanno male anche a me, mi sono dissociato e non è facile da figlio prendere queste decisioni quando si lavora in un gruppo – ha spiegato -. Che mio padre possa dire della ca**ate penso che ormai sia pubblicamente per tutti abbastanza chiaro. Devo convivere anche con questo ed è ovvio che quando entra nella mia sfera lavorativa dopo tanto impegno diventano dei danni". Luigi De Laurentiis poi spiega l'impegno costante per il Bari: "Io vado avanti perché è la mia società che gestisco e amo".

Luigi De Laurentiis si era già dissociato dalle parole di suo padre ma in questo momento vuole sottolineare ancora il suo pensiero. "Lui probabilmente, e non per giustificarlo perché non lo giustificherei mai, difendeva la multiproprietà e nel difenderla ha utilizzato delle parole sbagliate – ha detto ancora -. È ovvio che non voleva costruire o crearsi dei nemici. Purtroppo lui ha avuto delle uscite infelici e ci siamo confrontati, però la verità è che questo gruppo immette molto denaro in questa azienda. Questa società in passato è fallita, questo con la nostra proprietà non potrà mai accadere".

La Filmauro gestisce sia il Napoli che il Bari ma con Luigi De Laurentiis presidente in Puglia e Aurelio in Campania.

Aurelio De Laurentiis poi anche in Senato parlò del Bari scaturendo ancora una volta l'ira del sindaco barese che chiese di cederla la società ad altri: "Una volta che la famiglia De Laurentiis si sarà stancata e se ne sarà probabilmente uscita di scena nel 2028, perché prima non se ne parla, se non viene modificata la legge sarà destinata a rimanere dov’è o a fallire". Anche su questo punto Luigi De Laurentiis è intervenuto: "Anche se al Senato sono state dette delle parole, non erano parole volute – chiude -. Probabilmente è stato uno sdragionamento come a volte accade. E ripeto, delle ca**ate vengono dette ogni tanto, ma che devo fare… Tutti abbiamo un padre che può essere scomodo, comodo".