L’UEFA sbaglia l’inno dell’Eire, parte “God Save The King”: calciatrici costrette a cantare a cappella

Il debutto della Repubblica d'Irlanda (Eire) femminile alle qualificazioni europee Under 19 che si stanno disputando in Bulgaria è iniziato nel modo peggiore possibile: con un errore imperdonabile da parte dell'UEFA che ha sbagliato l'inno nazionale della Repubblica d'Irlanda facendo risuonare le note di "God Save The King". Dopo 30 secondi di silenzio, imbarazzo e fischi, le calciatrici si sono viste costrette a intonare "Amhrán na bhFiann" a cappella.

Cos'è accaduto prima di Eire-Svezia Under 19: l'errore imperdonabile dell'UEFA

Un errore imperdonabile, indegno di un torneo internazionale patrocinato dall'UEFA come le qualificazioni ai campionati europei di calcio femminile Under 19, organizzati in questi giorni in Bulgaria, ad Albena. In occasione della prima partita del Gruppo 5 che vedeva in campo le ragazze della Repubblica d'Irlanda contro le pari età svedesi, è andato in onda l'impensabile pochi istanti prima del fischio d'inizio, nel momento tradizionalmente dedicato agli inni nazionali. Così per l'Eire è risuonato quello dell'Inghilterra, utilizzato a volte anche dall'Irlanda del Nord.

Perché è risuonato allo stadio l'inno sbagliato per la Repubblica d'Irlanda

Probabilmente è stato proprio questo il motivo di un così madornale sbaglio, cioè che in campo internazionale, per alcune manifestazioni sportive, "God Save The King" viene utilizzato anche dall'Irlanda del Nord che non ha un inno nazionale unico, condividendo quello inglese alternandolo a "Ireland's Call". Peccato che con la confinante Repubblica d'Irlanda (Eire) vi sia una profonda e netta distinzione, non solo politica ma anche religiosa e culturale con cui si è sfiorato un vero e proprio incidente diplomatico.

Le calciatrici intonano a cappella l'inno: panchina e tifosi le accompagnano

La topica si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre, quando all'ALbean Stadium è calato il gelo e non per le temperature rigide, tra un silenzio iniziale interrotto da grida e fischi di disapprovazione che si sono levate dalle tribune, prima che la musica dagli altoparlanti venisse interrotta. Seguita da ben 30 secondi di imbarazzante silenzio, di fronte ai quali le giocatrici irlandesi, insieme ai loro allenatori e tifosi, visibilmente in difficoltà, alla fine hanno intonato "Amhrán na bhFiann", il loro vero e unico inno nazionale, rigorosamente a cappella.

Tutte le volte che l'inno dell'Eire è stato sbagliato prima di una partita

Il problema riscontrato con l'inno dell'Eire, comunque non costituisce un unicum nel mondo dello sport perché non è la prima volta che si verifica sull'esecuzione di "Amhrán na bhFiann" prima di una partita non solo di calcio. Durante una gara di hurling del 2017, l'inno nazionale italiano venne suonato accidentalmente al posto di quello irlandese e più di recente, quando nello scontro di rugby tra Irlanda e Inghilterra nel 2020, in TV l'inno venne sottotitolato ma in modo sbagliato, inserendo il testo di "Ireland's Call".

Qualificazioni Europee U19: l'Italia debutta vincendo con un clamoroso 10-1

Per la cronaca, la Repubblica d'Irlanda è uscita sconfitta dalla sfida persa contro la Svezia per 3-1, nello stesso giorno in cui ha debuttato anche l'Italia Under 19, per il Gruppo 6 con le Azzurrine che hanno fatto registrare un clamoroso 10-1 all'Irlanda del Nord, balzando subito in testa alla classifica.