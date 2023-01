Lucas Perez paga mezzo milione di tasca sua per scendere in 3ª serie: c’è la sua squadra del cuore Lucas Perez, attaccante di 34 anni con esperienze anche in Premier League, ha fatto di tutto per esaudire un suo sogno ed ha deciso di lasciare il Cadice, che gioca nella Liga, per giocare con la sua squadra del cuore, il Deportivo, che invece milita in terza serie. E per fare questo ha sborsato anche una cifra importante di tasca propria.

Il calcio, ma più in generale lo sport ad alti livelli, è sempre più influenzato dal business. Ma c'è sempre ancora spazio per delle storie romantiche che fanno davvero allargare il cuore di chi segue lo sport in un certo modo. Dalla Spagna infatti giunge una notizia che ricorda molto quella di Cristiano Lucarelli, quella che produsse la meravigliosa autobiografia del centravanti labronico che scrisse ‘Tenetevi il miliardo". In quell'opera il bomber livornese raccontava la sua vita e il succo era rappresentato dal passaggio alla squadra della sua città, agevolato da un'importante rinuncia economica, determinante per sbloccare quell'affare di mercato. E in Spagna c'è chi ha imitato Lucarelli, e che ha fatto possibilmente ancora meglio. Perché Perez è passato nell'arco di poche ore dalla Liga alla terza serie spagnola e per fare tutto ciò ha sborsato un'importante cifra di tasca sua.

Lucas Perez è un buon attaccante, ha giocato in Grecia, in Ucraina, soprattutto in Premier League con Arsenal e West Ham, e ovviamente nella Liga, il suo campionato. Il giocatore spagnolo ha avuto in passato la possibilità di vestire pure la maglia del Deportivo La Coruna, la squadra della sua città che in questi ultimi anni è finita addirittura in terza divisione. Perez nel gennaio 2022 ha firmato per il Cadice, con cui ha realizzato sei gol. La scorsa estate il Depor aveva già fatto un pensierino per Perez, ma la trattativa si era arenata. Perché le finanze della squadra di la Coruna non erano e non sono elevatissime.

Ma Lucas Perez alla possibilità di tornare a casa e di tornare a vestire la maglia della sua squadra ci ha sempre pensato, così tanto da dare adito a una seconda trattativa tra Deportivo e Cadice. Affare difficile da chiudere, braccio di ferro classico, con acquirente e venditore che trattano sul prezzo a oltranza. Tutti erano disposti al sì, ma serviva uno sforzo e quello sforzo lo ha fatto l'attaccante che per coronare il suo sogno di tornare a vestire la maglia del Deportivo ha messo mano al libretto degli assegni. Perché i bianco-azzurri, secondo quanto riferito dai media spagnoli, gli hanno chiesto un aiuto.

Perez ha detto sì e ha praticamente di tasca propria sborsato una parte della somma necessaria per il suo trasferimento, circa mezzo milione di euro. Tifoso prima che giocatore Lucas Perez ha dato un contributo grosso alla trattativa che lo porta a scendere di due categorie. Perché il giocatore lascia il Cadice, che gioca nella Liga, e scende in terza serie, dove proverà a fare la differenza e cercherà di far risalire, almeno nella Serie B spagnola, il Deportivo.

Lucas Perez ha fatto tutte le cose a regola d'arte. Perché ha mostrato grande amore al Deportivo la Coruna, realizzando un gesto meraviglioso che va fortemente in controtendenza (si pensi solo al passaggio di Ronaldo all'Al-Nassr). Ma al tempo stesso da grande professionista qual è Perez ha dato il massimo quando lo scorso 30 dicembre è stato chiamato in causa dal Cadice, e nel match con l'Almeria ha realizzato il gol del definitivo 1-1.

Ai tifosi della sua ex squadra ha dedicato un pensiero su Twitter: "Cadistas, sono arrivato un anno fa con l'obiettivo chiaro della salvezza e ci siamo riusciti! Voglio ringraziare la tifoseria, il club e la città per l'affetto che mi avete dimostrato per tutto questo tempo. Vado a realizzare un sogno! Vi auguro il meglio, ve lo meritate!".

Ora proverà a realizzare gol pesanti con il Deportivo la Coruna, con cui cercherà di conquistare la promozione. Il Depor ha quattro punti di ritardo dalla prima della classe della terza divisione spagnola. Ma intanto Lucas Perez ha già vinto, facendo qualcosa che ha davvero pochi precedenti nella storia del calcio.