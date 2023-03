Lucas Leiva ha problemi al cuore: crolla in lacrime annunciando il suo addio al calcio Lucas Leiva in una straziante conferenza stampa ha annunciato il suo addio al calcio giocato. All’ex centrocampista della Lazio, passato al Gremio dopo l’esperienza in biancoceleste, sono stati riscontrati problemi al cuore.

A cura di Fabrizio Rinelli

"La mia salute viene prima di tutto". Così Lucas Leiva in una straziante conferenza stampa, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. L'ex centrocampista della Lazio, passato al Gremio dopo l'esperienza in biancoceleste, non ha retto l'emozione. Un crollo totale davanti ai membri del club, giornalisti e compagni di squadra, mentre spiega i motivi che l'hanno portato a questa triste e forzata decisione: "Voglio ringraziare il Gremio – ha detto – Oggi annuncio il mio ritiro. Sto terminando la mia carriera, nel club che volevo, ma non nel modo in cui volevo".

Lucas Leiva era stato assente dagli allenamenti da dicembre dello scorso anno, quando gli era stata diagnosticata una patologia cardiaca durante i test di routine. La situazione però non gli permetteva più di scendere in campo. Il giocatore ha così convocato, insieme al presidente Alberto Guerra, al vicepresidente Paulo Caleffi, ai dottori Márcio Dornelles e Paulo Rabaldo, una conferenza stampa. Il tecnico Renato Portaluppi e il difensore Pedro Geromel hanno rappresentato il gruppo dei giocatori. Emozionato, Lucas ha ringraziato tutti per i momenti vissuti nella sua carriera e ha detto che ora per lui inizierà una nuova fase.

Lucas Leiva ha dunque dovuto lasciare il calcio giocato all'età di 36 anni. Il centrocampista brasiliano era cresciuto proprio nel Gremio prima di spiccare il volo nel calcio europeo. Compagni e membri dello staff tecnico lo hanno abbracciato dopo il suo annuncio. Una decisione non facile per il giocatore che nella sua carriera si è fatto conoscere soprattutto per i suoi trascorsi al Liverpool dal 2008 al 2017. Ben 9 anni prima del passaggio alla Lazio di Simone Inzaghi in cui ha vissuto una seconda parte importante della sua carriera.

Nella Capitale Lucas Leiva ha giocato per ben 5 anni, fino a luglio del 2022 quando ha lasciato il club di Lotito in scadenza di contratto per accasarsi proprio al Gremio per una sorta di ritorno romantico nel club che l'aveva fatto crescere e maturare nel grande calcio. Lucas Leiva conta anche 22 presenze con la nazionale maggiore del Brasile e si è sempre distinto per professionalità e grande carisma in campo e fuori. Il Gremio dopo l'addio al calcio del giocatore, l'ha ringraziato con un post toccante augurandosi che possa superare al meglio tutto.