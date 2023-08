Lozano doveva giocare titolare in Frosinone-Napoli: escluso per una pretesa prima della partita Hirving Lozano doveva giocare titolare la gara d’esordio stagionale del Napoli in campionato contro il Frosinone. Garcia l’ha dovuto escludere a poche ore dal calcio d’inizio per una pretese del giocatore.

Il rapporto tra Hirving Lozano e il Napoli è giunto definitivamente al capolinea. L'esterno d'attacco messicano, tra i protagonisti dell'ultimo Scudetto azzurro vinto dopo 33 anni d'attesa, ha chiesto di essere ceduto. Non una decisione a sorpresa dato che era già nell'aria l'intenzione che le strade tra l'ex PSV e i partenopei dovesse concludersi. Ma di certo nessuno si aspettava potesse succedere in questo modo. Già, perché nell'undici titolare della squadra di Rudi Garcia prima dell'esordio in campionato contro il Frosinone, il messicano non era stato schierato.

Una scelta che per tutti era proprio sembrava fosse determinata dal fatto che il giocatore dovesse essere ceduto. E invece, secondo quanto scrive oggi Gazzetta dello Sport, Lozano era stato schierato titolare dall'allenatore francese che a sorpresa poche ore prima del calcio d'inizio ha dovuto rivoluzionare la squadra da schierare in campo. Tramite il suo entourage infatti, proprio nel giorno della partita, Lozano ha fatto recapitare al Napoli la richiesta di essere ceduto in questa sessione di mercato. Una mossa che ha fatto infuriare Aurelio De Laurentiis soprattutto per le tempistiche.

Hirving Lozano in campo col Napoli nell’ultima stagione dello Scudetto.

Il Napoli in questa finestra di trasferimenti ha provato in tutti i modi a piazzare il messicano in MLS ai Los Angeles FC fino a pensare di piazzarlo in Arabia Saudita. Il nodo, anche per club e campionati che hanno forte disponibilità economica, resta l'ingaggio attuale del giocatore pari a 4,5 milioni di euro. Una cifra fuori dalla portata del Napoli ora dato che il giocatore è fuori dal progetto e anche per le altre società che stanno provando a trattare il suo cartellino. Il club partenopeo è ora costretto a pensare a una nuova strategia per cercare di accontentare Lozano e liberarsi di lui in meno di 10 giorni, ovvero il giorno della chiusura ufficiale del mercato estivo.

Il messicano da quando ha rifiutato il rinnovo con stipendio ridotto da 4,5 a 2,5 milioni di euro fino al 2026, ha ufficialmente iniziato la rottura col Napoli. L'epilogo di questa storia proprio a Frosinone per via di questo gesto che ha indispettito il presidente, che a sua volta ha delegato a Meluso e Micheli il compito di discutere con i suoi agenti. A 10 giorni dalla fine del mercato questo intrigo Lozano potrebbe rivelarsi un inciampo dato che gli azzurri avrebbero già pronti il sostituto tra Johan Bakayoko del Psv Eindhoven, Lindstrom dell’Eintracht Francoforte e Zhegrova, fantasista del Lilla.