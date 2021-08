Lotta interna all’Inter per i soldi di Lukaku: Marotta le sta provando tutte L’addio di Romelu Lukaku all’Inter sembra imminente, con il Chelsea che sta lavorando sull’offerta giusta da formulare all’Inter per riportare a Londra il centravanti belga. Intanto a Milano stanno già lavorando per il sostituto di Big Rom ma Beppe Marotta è impegnato anche in un braccio di ferro con la proprietà per avere un po’ di libertà nell’operare sul mercato.

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku andrà via dall'Inter, sembra essere solo una questione di tempo. L'attaccante belga lascerà il club nerazzurro per accasarsi di nuovo al Chelsea, squadra che lo aveva portato in Inghilterra nel 2011 prelevandolo dall'Anderlecht: i londinesi vogliono farsi un regalo dopo la vittoria della seconda Champions League della loro storia e Thomas Tuchel ha individuato nel centravanti il ruolo per rendere ancora più competitiva la sua rosa. Il numero 9 della nazionale belga è diventato l'obiettivo principale della campagna acquisti estiva 2021 dopo che il Borussia Dortmund ha fatto capire che non avrebbe venduto Erling Haaland in questa sessione di mercato: da quel momento Big Rom è diventato l'uomo che a Londra non vogliono farsi sfuggire per nessun motivo e la trattativa sembra molto vicina alla conclusione.

L'Inter dopo aver capito la volontà del calciatore sta cercando di alzare la posta il più possibile e vuole solo cash, non è interessata a contropartite: sul piatto il Chelsea ha messo 110 milioni di euro ma per il club nerazzurro la soglia minima è 115. Sono due le offerte che i Blues hanno presentato alla società campione d'Italia in carica: non c'è ancora la fumata bianca ma la strada è quella giusta. Mancano dettagli. A viale della Liberazione l'obiettivo è quello di massimizzare gli introiti, senza appesantire il monte-ingaggi, per avere un occhio sempre al bilancio (ordini da Nanchino) e cercare il sostituto del miglior attaccante nerazzurro delle ultime due stagioni, oltre che MVP della passata Serie A. Le conversazioni sono fitte e c'è volontà di chiudere il prima possibile: il Chelsea vorrebbe avere il calciatore a disposizione per la Supercoppa Europea di mercoledì prossimo contro il Villarreal ma non è detto che la situazione possa evolversi così velocemente.

C'è un altro tema importante, che riguarda in particolare l'Inter: c'è da capire qual è il budget da stanziare per il mercato dopo la cessione di Lukaku e Beppe Marotta che prova a scucire il più possibile a Steven Zhang, che non sembra molto propenso ad aprire un po' i cordoni della borsa. Le indicazioni dalla Cina sarebbero queste ma, così facendo, per il nuovo centravanti i dirigenti nerazzurri avrebbero a disposizione non più di 40 milioni di euro. In questo modo il nome di Dusan Vlahovic non sarebbe una pista percorribile e verrebbero valutate altri profili (Duvan Zapata è quello più accreditato). Gli accordi con Oaktree impongono un grande attenzione alle spese ma nelle prossime ore c'è in gioco la competitività dell’Inter e questo soprattutto Marotta vorrebbe che fosse un punto chiaro alla proprietà in vista della prossima stagione.