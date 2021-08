Le due offerte del Chelsea all’Inter per Romelu Lukaku: i dettagli Il Chelsea vuole assicurarsi Romelu Lukaku il prima possibile e sta studiando le offerte per convincere l’Inter a lasciar partire l’attaccante belga: sono due le proposte che il club inglese starebbe formulando per i nerazzurri, che nel frattempo sono già alla ricerca del calciatore che dovrebbe sostituire Big Rom nello scacchiere di Simone Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

L’Inter dovrebbe dire addio a Romelu Lukaku nei prossimi giorni. Usare il condizionale è d'obbligo nel mercato ma il centravanti belga col passare delle ore sembra sempre più vicino ad un ritorno al Chelsea. Il calciatore che più di tutti ha segnato le ultime due stagioni del club nerazzurro tornerebbe in Inghilterra per provare ad incidere proprio come fatto nell'annata straordinaria che ha riportato lo Scudetto nella Milano interista dopo undici anni. Sembra tutto pronto per la partenza di Big Rom e nelle scorse ore il club di Londra avrebbe messo a punto due tipi di offerte da presentare all’Inter per Lukaku: la prima prevede 105 milioni di euro più il cartellino di Davide Zappacosta, quindi non più Marcos Alonso; mentre la seconda sarebbe di 115 milioni di euro. A riportare la notizia è Sky Sport.

La società di viale della Liberazione, come già anticipato nei giorni scorsi, rifiuterà l'eventuale proposta con qualsiasi contropartita tecnica preferendo l'offerta che preveda solo cash perché per il ruolo di laterale destro la società nerazzurra vorrebbe prendersi qualche altro giorno per fare una scelta mirata. L'affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore, se dovesse arrivare la giusta offerta, e per questo motivo il club nerazzurro è già a lavoro per trovare le alternative giuste in attacco.

L'erede del numero 9 del Belgio sarebbe già in Serie A e gli occhi di Beppe Marotta e Piero Ausilio si sarebbero posati su Duvan Zapata dell'Atalanta. Il nome del colombiano è quello che sembra essere il più gradito dalla società e lo stesso calciatore sarebbe entusiasta di una nuova esperienza. Fernando Schena, agente dell'ex Napoli, Sampdoria e Udinese ha affermato che, al momento, non ci sono contatti tra le parti ma che ogni situazione verrà valutata.

Un altro indizio, in maniera indiretta, è arrivato nelle scorse ore da Riccardo Pecini, direttore sportivo dello Spezia, che intervistato dal quotidiano La Nazione ha parlato di Roberto Piccoli, attaccante dell'Atalanta che l’anno scorso era in prestito ai liguri e che potrebbe non tornare in bianconero proprio per restare a Bergamo: “Duvan Zapata è in uscita, a Bergamo vogliono capire la situazione. Noi siamo pronti ad avere comunque una alternativa a Piccoli”. L'altro nome è quello di Joaquin Correa della Lazio.

Nelle ultime ore si è parlato di un Roman Abramovich che vorrebbe provare a inserirsi nella corsa a Leo Messi ma, intanto, il club inglese continua a lavorare in maniera incessante per portare l'attaccante belga a Stamford Bridge.