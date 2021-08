Il PSG ha fretta di chiudere per Messi: tentativo disperato del Chelsea Lionel Messi non rinnoverà con il Barcellona e adesso bisogna capire quale sarà la squadra che riuscirà a conquistare le prestazioni e i goal del sei volte Pallone d’Oro. La più accreditata è il Paris Saint-Germain, che nei mesi scorsi aveva già fatto pervenire il suo interesse e può puntare su un paio di fattori importanti per incidere sulla scelta della Pulce, ma nelle ultime ore un club inglese avrebbe chiesto informazioni in maniera dettagliata.

A cura di Vito Lamorte

Il mondo dello calcio è sotto shock da ieri sera, quando il Barcellona ha annunciato che Lionel Messi non avrebbe proseguito il suo percorso calcistico con la maglia blaugrana. Il comunicato ha fatto esplodere una vera e propria bomba, visto che nessuno aveva ipotizzato questa possibilità e nei giorni sorsi il rinnovo del contratto del numero 10 era dato per certa. Subito è iniziato il toto-destinazione e tra le candidate più accreditate sono stati fatti i nomi di Paris Saint Germain, Manchester City e Inter Miami. In Spagna alcuni ancora credono che questa sia stata una manovra per mettere pressione alla Liga e a Tebas per sperare in una deroga sulla legge del ‘salary cap' e che se dovessero arrivare delle cessioni illustri la situazione potrebbe raddrizzarsi velocemente ma Joan Laporta in conferenza stampa è stato chiaro affermando: "Non creerò false speranze".

Il club che viene accostato più spesso alla Pulce da qualche mese è il PSG e pare che l'argentino abbia sentito al telefono Mauricio Pochettino, tecnico dei francesi, per iniziare a mettere ordine in vista di un suo approdo a Parigi. L'allenatore del PSG nella conferenza stampa si è espresso così: "È un giocatore a cui sappiamo cosa è successo ieri, ma credo che l'importante sia vincere contro Troyes e iniziare bene la stagione. L'area sportiva con Leonardo e il presidente stanno lavorando per migliorare la squadra e se ci sono novità ve lo faremo sapere". I parigini sono i più accreditati per acquisire il sei volte Pallone d'Oro anche in virtù dei tanti amici che Leo ritroverebbe nella rosa: di poche ore fa la foto con Neymar, Paredes, Di Maria e Verratti a Ibiza. Addirittura il brasiliano sarebbe pronto a cedergli la maglia numero 10 per riaverlo come compagno di squadra.

In questa nuova serie telenovela estiva nelle ultime ore si sarebbe inserito un nuovo protagonista: il Chelsea. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il club londinese sta cercando la formula giusta per riportare Romelu Lukaku in Premier League ma il terremoto di ieri avrebbe portato anche Román Abramóvich a mettere gli occhi Messi, chiedendo un incontro urgente con l'entourage dell'argentino tramite un intermediario inglese. I Blues sono consapevoli di essere in svantaggio rispetto al PSG ma hanno la liquidità per potersi inserire nella trattativa. L'idea del Chelsea sarebbe quella di portare avanti la trattativa con l'Inter per acquistare l'attaccante belga ma, allo stesso tempo, ascoltare ciò che accade intorno alal vicenda Messi e capire se fosse possibile intraprendere l'operazione. Non sono trascorse nemmeno 24 ore dalla notizia del mancato rinnovo di Messi col Barça: è solo l'inizio.