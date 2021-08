“Messi ha varie offerte”, ma il PSG è pronto a tutto: le telefonate e il gesto estremo di Neymar Il futuro di Lionel Messi potrebbe essere presto svelato. Dopo la conferenza stampa di Laporta che ha definitivamente chiuso a qualsiasi tipo di dubbio sulla permanenza dell’argentino al Barcellona, la ‘Pulce’ sembra essere sempre più vicino al PSG. Ci sarebbe già stata una telefonata tra le parti e Neymar avrebbe anche già fatto il suo primo grande gesto pur di convincerlo ad accettare la corte dei francesi.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Leo Messi aveva già altre offerte ma voleva comunque rimanere da noi". Parte tutto da qui il rebus sul futuro della ‘Pulce'. La sua separazione ufficiale dal Barcellona ha scatenato un'asta attorno all'argentino che però solo pochi club possono permettersi al mondo: il Manchester City di Guardiola e il PSG dell'amico Neymar e dell'argentino Pochettino. Il club parigino non ha di certo atteso che l'affare tra i catalani e Messi andasse definitivamente in frantumi prima di avvicinare il giocatore cercando un accordo per passare alla corte dei francesi. In Spagna già rimbalzano le voci di un suo possibile passaggio immediato al PSG. "Non sono a conoscenza di alcun interesse del PSG per Messi. Ma ci è stato detto che ha altre opzioni" ha confermato Laporta nella sua conferenza stampa.

Il club parigino ha lavorato nell'ombra con i vari Neymar e Di Maria che hanno fatto il proprio dovere convincendo il giocatore ad accettare la corte del PSG. L'ultima foto in vacanza con lo stesso brasiliano, Di Maria, Verratti e Paredes, praticamente tutto il PSG al completo, era subito sembrata più di un indizio. Ma c'è di più, Messi avrebbe anche già parlato con il tecnico Mauricio Pochettino. Secondo "The Athletic", con la società francese ci sarebbe già stato un contatto telefonico tra le parti per un primo approccio verbale sulla questione. Il club di Nasser al Khelaifi ha però un deficit che supera i 200 milioni di euro ed è obbligato a cedere prima di acquistare. Ma non sarà un problema. In uscita ci sono Icardi, Sarabia, Herrera e anche lo stesso Keylor Navas.

Il piano del Barcellona e il gesto di Neymar

Neymar è stato uno dei promotori di questa operazione. Il grande rapporto tra il brasiliano e l'argentino va ben oltre il rettangolo verde. I due sono diventati grandi amici ai tempi del Barcellona e per questo Neymar vorrebbe che fosse proprio la ‘Pulce' a completare un tridente da sogno con Mbappé. Sui social il brasiliano ha messo un like a un cartone animato pubblicato sull'account Instagram dei media brasiliani TNT Sports.

Si vedono il brasiliano e l'argentino abbracciarsi… con la maglia del PSG. Questa è la prima reazione pubblica di Neymar all'annuncio sconvolgente Barcellona di non potrsi più permettere Lionel Messi in questa stagione. Neymar ha dunque voluto lanciare ancora una volta un piccolo segnale per attirarlo nella capitale francese. Ma non è tutto. In questo momento è proprio Neymar a vestire la maglia numero 10 del PSG e pur di convincere Messi ad accettare il trasferimento al PSG, gli avrebbe promesso che gli cederà la maglia numero 10.