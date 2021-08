Il Chelsea molla Haaland e punta tutto su Lukaku: presentate le offerte al calciatore e all’Inter Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku. Il club campione d’Europa è alla ricerca di un attaccante centrale di alto profilo e dopo aver capito che il Borussia Dortmund non è disposto a vendere Haaland sta puntando tutto sul numero 9 dell’Inter. Dall’Inghilterra fanno sapere che i Blues avrebbe formulato già delle offerte sia al club nerazzurro che al calciatore.

A cura di Vito Lamorte

Il Chelsea ci prova sul serio. Dopo settimane in cui si è sempre parlato dell'interessamento degli inglesi per Romelu Lukaku e che Roman Abramovic aveva pensato al belga come regalo per la vittoria della seconda Champions League, ecco che le voci si fanno sempre più insistenti soprattutto oltre la Manica. Il club londinese ha iniziato la sessione di mercato estiva con l'intenzione di regalare un centravanti a Thomas Tuchel e l'indiziato principale era Erling Haaland. Il centravanti norvegese del Borussia Dortmund è oggetto del desiderio di diverse big d'Europa e i Blues hanno chiesto informazioni su di lui già da tempo ma dopo aver ceduto Jadon Sancho i tedeschi non vogliono privarsi di un altro pezzo da 90 e l'alternativa al classe 2000 è diventata Lukaku.

Il centravanti belga dell'Inter è tornato a Milano dopo le vacanze post-EURO 2020 ed è già sceso in campo con i nerazzurri di Simone Inzaghi nel test con il Crotone ma nelle ultime ore il suo nome è sempre più presente nelle cronache inglesi, con il Chelsea campione d'Europa che vorrebbe riportarlo a Londra. Big Rom in più di un'occasione ha sempre detto di voler restare ma il club britannico sembra davvero intenzionato a muoversi per il numero 9 dell'Inter.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il club inglese avrebbe presentato due proposte concrete sia all'Inter che a Lukaku e si rifarà sotto nei prossimi giorni: per quanto riguarda il cartellino la società campione d'Europa in carica sarebbe disposta a offrire 100 milioni all'Inter, con l'inserimento di bonus legati a presenze e obiettivi; e per quanto riguarda l'ingaggio sarebbe pronto l'assegna di oltre 10 milioni di euro, rispetto ai 7,5 attualmente percepiti a Milano.

Lukaku ha tre anni di contratto e ha sempre detto di voler restare, quindi spetterà al Chelsea convincere l'Inter e il calciatore. Inoltre, sempre secondo The Athletic, l'Inter si starebbe preparando in caso di partenza di Big Rom ad una proposta per Duvan Zapata dell'Atalanta. Al momento in questo senso non ci sono riscontri.

Anche i tifosi del Chelsea sono divisi sulla prospettiva del ritorno di Lukaku a Stamford Bridge: il belga ha sette anni più di Haaland, il preferito in base ad alcuni sondaggi, ma coloro che lo rivorrebbero dicono che ora è nel pieno della sua crescita e li aiuterebbe a contrastare il dominio del Manchester City in Premier League. Insieme alla grana del rinnovo di Lautaro Martinez, questo di Lukaku sembra essere il tema più caldo del mercato di agosto dell'Inter. Come finirà? Chiaramente non ci sono certezze in questo momento ma sarò la società nerazzurra se dovrà privarsi del suo giocatore giocatore simbolo accettando le offerte del Chelsea oppure se fare cassa in qualche altro modo.