Loshaj evita una caduta terribile a Michut dopo un contrasto aereo: determinante il suo intervento Florian Loshaj, giocatore dell'Istanbulspor, ha impedito al calciatore dell'Adana Demirspor Edouard Michut di cadere sulla schiena. Dopo un contrasto aereo il giocatore ospite ha capito immediatamente i danni che avrebbe potuto provocare la caduta del suo avversario intervenendo prontamente.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sfida tra Adana Demispor e Istanbulspor è terminata con il punteggio di 2-2. Il match valido per diciannovesima giornata del massimo campionato calcistico turco si è concluso dunque con un pareggio che ha incredibilmente dato agli ospiti un punto miracoloso dato che l'Istanbulspor al momento è ultimissimo in classifica con 6 punti, 5 prima della partita con l'Adana. Se pensiamo che la salvezza è a quota 20 attualmente, si può dire che la squadra sia già quasi spacciata.

Servirà un miracolo e sicuramente fare punti in casa dell'Adana ambizioso e quinto in classifica è stato un grande risultato. La vittoria più grande conquistata dal club però è arrivata in un altro modo. "Ci congratuliamo con il nostro calciatore Florian Loshaj, che ha impedito al calciatore dell'Adana Demirspor Edouard Michut di cadere sulla schiena, prevenendo un possibile pericolo". Questa la nota diramata dalla società turca che di fatto evidenzia il gesto incredibile e provvidenziale in partita da parte del proprio giocatore.

Al minuto 76, poco prima che la partita vivesse nei minuti finali emozioni a non finire con ben 3 gol segnati e una rimonta pazzesca degli ospiti, c'è stato uno scontro aereo a metà campo tra il calciatore ospite Loshaj e quello dell'Adana, Michut. Quest'ultimo salta sul suo avversario di testa nel tentativo di servire palla al proprio compagno di squadra. Ricadendo però si ritrova schiena contro schiena con Loshaj che a quel punto non può più togliersi. Ma il giocatore dell'Istanbulspor fa di più.

Il giocatore ospite capisce che Michut sarebbe potuto franare a terra in modo scomposto. Il giocatore stava per finire direttamente con il collo per terra e da un altezza comunque importante che avrebbe sicuramente dato maggiore forza all'impatto sul suolo. Le conseguenze potevano essere terribili per Michut.

Fortunatamente l'avversario era Loshaj che è stato pronto a capire l'eventuale caduta del giocatore e ha pensato bene di raccoglierlo letteralmente facendolo scivolare sulla sua spalla fino ad accompagnare dolcemente la caduta di Michut. Un gesto bellissimo e di fondamentale importanza per la salute del giocatore dell'Adana. Per la cronaca dopo un minuto da quello scontro l'Adana ha segnato il gol del 2-0 che sembrava avesse chiuso la partita. L'Istanbulspor con grande orgoglio tra il minuto 80 e 84 ha trovato prima il gol del 2-1 e poi quello del definitivo 2-2 chiudendo la partita con un pareggio sicuramente clamoroso vista la classifica.