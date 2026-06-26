Edoardo Affini dopo la caduta, nessuna frattura ma lacerazioni all’inguine: Tour sempre a rischio

A seguito del colpo subito sul guard-rail a 70kmh durante la prova a cronometro ai Campionati Italiani, Edoardo Affini è stato ricoverato d’urgenza. Per lui punti di sutura interni ed esterni per un taglio all’inguine. Il Tour scatta il prossimo 4 luglio.

Dopo il terribile incidente subito durante la prova a Cronometro ai Campionati Italiani Assoluti di ciclismo, Edoardo Affini resta sotto osservazione per comprendere fino in fondo l'entità delle conseguenze della caduta. Avvenuta a 70 chilometri orari in discesa e che, se non ha provocato fratture, ha comunque obbligato il corridore italiano della Visma Lease a Bike ricevere cure per lacerazioni interne ed esterne nella zona inguinale. A meno di una settimana dal via del Tour de France, ancora adesso, la sua partecipazione resta a forte rischio.

La crono ai Campionati Italiani, vinta da Filippo Ganna

La notizia è arrivata nel mentre la prova a cronometro per i Campionati Italiani 2026 si stava svolgendo e ha visto poi trionfare il solito, immenso, Filippo Ganna che si è preso il settimo titolo tricolore negli ultimi otto anni. Un dominio prepotente che lo ha consacrato miglior cronoman, rifilando oltre due minuti al secondo in classifica. Tuttavia, lungo i 18 chilometri del tracciato piemontese, è arrivata anche la brutta notizia della caduta di Edoardo Affini, avvenuta solamente dopo 6 chilometri dal via.

Cos'è successo ad Affini durante la crono: la caduta in discesa

Ricostruendo quanto è accaduto, il corridore della Visma ha perso il controllo della bicicletta durante la punga prima discesa di giornata, in un tratto molto veloce. A circa 70 chilometri orari è andato a sbattere lungo il guard-rail a bordo strada. Subito soccorso dall'ammiraglia al seguito e dai soccorsi, Affini non ha mai perso conoscenza ed è stato caricato immediatamente in ambulanza per essere trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Che non hanno evidenziato fratture come da comunicato poi emesso in serata dalla stessa Visma: "Affini è caduto rovinosamente durante i Campionati Nazionali Italiani a Cronometro ed è stato trasportato in ospedale senza mai perdere conoscenza. Gli esami effettuati in ospedale hanno escluso fratture e nei prossimi giorni verrà monitorato il suo recupero".

Come sta Edoardo Affini: suture interne ed esterne, Tour a serio rischio

Il bollettino medico, tuttavia, resta serio per Affini: si parla di un profondo taglio all'altezza dell'inguine che ha richiesto punti interni ed esterni per la sutura, tagli che il 30enne corridore mantovano si è procurato andando a sbattere a bordo strada a tutta velocità. Situazione clinica delicata e per la quale la Visma non ha ancora emesso nuovi aggiornamenti, verificando di ora in ora la situazione. A rischio c'è il Tour de France: Edoardo Affini è da inizio stagione che ha incentrato la programmazione e la preparazione per la Grande Boucle dove avrebbe dovuto difendere e scortare capitan Vingegaard. Purtroppo, ad oggi, il condizionale è d'obbligo.