L’onestà di Florenzi sul gol di Troilo, non ci pensa due volte: “Se mi toccano io casco a terra”

Florenzi ha analizzato l’azione del gol di Troilo che ha fatto cadere il Milan: sotto la lente di ingrandimento finiscono i contatti su Maignan e Bartesaghi, ma l’ex giocatore l’avrebbe risolta alla sua maniera.

Il Milan a San Siro si ferma contro il Parma in una partita destinata a far discutere a lungo per il gol di Troilo segnato al 94′ che è stato prima annullato e poi convalidato dopo una lunga revisione al VAR. L'Inter scappa in avanti indisturbata mentre i rossoneri restano a guardare furiosi per l'episodio che ha deciso la gara: al centro delle discussioni c'è il blocco di Valenti su Maignan nell'azione del gol, un duello ritenuto regolare dall'arbitro Piccinini ma che ha fatto gridare Landucci allo scandalo. Ma negli studi di Sky Alessandro Florenzi ha dato una soluzione fin troppo onesta a questo tipo di situazioni che mettono in difficoltà i giocatori, giocando con l'esperienza per evitare guai.

Florenzi analizza l'azione del gol del Parma

Un episodio accaduto pochi minuti prima del fischio finale ha indirizzato la partita del Milan, sconfitto dal Parma per 1-0 con il gol di Troilo che sta facendo ancora discutere anche a distanza di ore. La rete del difensore era stata annullata per un un blocco di Valenti su Maignan che non sarebbe stato giudicato irregolare dall'arbitro visto che i due si sono scontrati, ma senza nessun tipo di fallo da parte dell'argentino che ha solamente giocato d'astuzia. Anche sulla rete ci sono state polemiche perché sotto la lente di ingrandimento è finito anche il contatto fra Troilo e Bartesaghi che sarebbe stato spinto alle spalle durante il colpo di testa.

Il blocco di Valenti su Maignan in Milan–Parma

Ed è qui che Florenzi spiega come l'esperienza di un giocatore potrebbe cambiare tutto: "Io da giocatore casco per terra. Se devo essere onesto da giocatore con la mia esperienza appena sento uno che mi salta sopra casco per terra. E secondo me mi fischiano fallo. Da regolamento c'è sempre una zona grigia dove vale tutto, ma questa è una decisione di campo. Se è chiaro allora è VAR, ma se stiamo discutendo di un episodio allora si deve lasciare quello che è stato detto in campo". L'ex giocatore è fin troppo onesto, ma mette in luce una soluzione drastica per aggirare situazioni al limite come questa.