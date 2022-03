L’omaggio da brividi del Liverpool che dedica You’ll Never Walk Alone all’Ucraina: “Commovente” Nel minuto che ha preceduto il via di Liverpool-West Ham Anfield Road ha intonato l’inno You’ll Never Walk Alone al popolo ucraino, che sta vivendo la guerra con la Russia.

A cura di Alessio Morra

La Premier League ha voluto fare sentire la propria vicinanza all'Ucraina, in un momento così difficile per questa nazione provata dalla guerra con la Russia. Prima di tutte le partite i capitani delle squadre hanno letto un messaggio e c'è stato un minuto di applausi in tutti gli stadi. E il logo della Premier League è stato inserito di fatto nella bandiera dell'Ucraina, come si è potuto vedere anche in televisione. Ma l'omaggio più bello lo hanno fatto i tifosi del Liverpool, che hanno davvero fatto commuovere tutti prima del via del match con il West Ham.

L'inno dei Reds è You'll Never Walk Alone, forse l'inno più bello tra quelli calcistici. Un pezzo potente, coinvolgente che ha delle parole significative, già il titolo dice tutto, perché in italiano la traduzione è: "Non camminerete mai da soli". E così nel minuto che ha preceduto il calcio d'inizio della sfida di Anfield mentre tutto lo stadio applaudiva la curva del Liverpool, il cuore più caldo del tifo, ha iniziato a intonare il You'll Never Walk Alone. Davvero da brividi, a vedere le immagini e soprattutto ad ascoltare il canto non si può affatto rimanere indifferenti. Emozioni enormi.

Sul campo poi il Liverpool ha battuto 1-0 il West Ham. I Reds si sono imposti grazie a un gol di rapina di Sadio Mané, che al 28′ con un taglio perfetto ha beffato la difesa degli Hammers. L'attaccante senegalese si è inserito sul filo del fuorigioco e ha insaccato, ma ha dovuto aspettare l'ok del VAR per poter festeggiare. Il Liverpool ora, con le stesse partite giocate, è a tre punti dal Manchester City, che domenica giocherà il derby con il Manchester United.