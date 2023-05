L’Old Firm tra Rangers e Celtic è uno spot per il calcio: 11 reti totali e gol decisivo straordinario La finale di Coppa di Scozia tra le giovanili dei Rangers e del Celtic si è conclusa con uno spettacolare 5-6 ai tempi supplementari, con il gol vittoria frutto di una giocata di rara bellezza.

A cura di Alessio Pediglieri

La gioia dell’Academy del Celtic che ha vinto la Youth Scottish Cup (credits: celticcfc.com)

Doveva essere uno dei tantissimi Old Firm, il derby di Glasgow tra i Rangers e i Celtic ed invece si è trasformato in un Old Firm che è già entrato nella storia del calcio scozzese, anche se giocato dai giovanissimi delle rispettive squadre Primavera. Uno spot per il calcio, 120 minuti di straordinarie emozioni il cui esito è arrivato nel modo più bello: la vittoria del Celtic 6-5, con un gol decisivo figlio di una giocata impensabile.

La partita era già di quelle che valevano di per sé una stagione intera oltre che lo storico primato cittadino da sempre conteso tra i due club di Glasgow: la finale di Coppa di Scozia delle squadre giovanili, un confronto andato in scena nella splendida cornice di Hampden Park. L'atto conclusivo della Youth Scottish Cup 2023, con i Rangers detentori uscenti che arrivavano favoriti dai pronostici dopo aver umiliato l'Hamilton 3-0 nella semifinale a Ibrox. Di fronte, gli storici rivali del Celtic che alla fine di una incredibile gara trascinata fino ai tempi supplementari sono stati incoronati vincitori, dopo un thriller lungo undici gol, con continui capovolgimenti di fronte, rimonte e autentiche perle.

A farsi subito avanti sono stati i Rangers al 20′ con Jack Roberts, scintilla che ha acceso subito la partita: 5 minuti Mitchel Frame pareggia i conti e al 27′ arriva il primo sorpasso, grazie all'1-2 firmato da Corey Thomson. I Rangers sono riusciti a trovare il 2-2 al 33′ ancora con Roberts prima di un rocambolesco nuovo ribaltamento di fronte, al 35′ con il secondo vantaggio Celtic quando Daniel Kelley ha ributtato in rete una palla finita sul palo per il 2-3. Ma è al 44′ che arriva l'ultimo colpo di scena di un primo tempo a dir poco spettacolare con Archie Stevens che trova il 3-3.

Ma le emozioni sono solo all'inizio perché a inizio ripresa sono i Rangers a riportarsi nuovamente in vantaggio: 4-3, su calcio di rigore siglato al 50′ segnato da Findlay Curtis. Poi, l'ennesima rimonta Celtic culminata con il 4-4 al 60′ da parte di Leyton Grant. Il finale non ha risparmiato altri colpi di scena quando all'84' i Rangers sono rimasti in 10 (espulso per doppia ammonizione Zakariya Lovelace) riuscendo però a raggiungere i supplementari, dove è continuato lo show.

Sfruttando anche la superiorità numerica, il Celtic si è portato quasi subito in vantaggio, con Daniel Cummings che ha stampato il tabellino su un incredibile 4-5, quando la superiorità dei biancoverdi si è fatta sentire nel secondo supplementare dove è arrivata l'autentica perla della partita. Segnata dal giovane attaccante Lewis Dobbie su un cross rasoterra in area: il genio e la follia si sono condensate in uno spettacolare colpo di tacco, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Palla a fil di palo, gol del 4-6 che poi risulterà decisivo vista la parziale ultima rimonta dei Rangers, arrivata al 122′ per il 5-6 definitivo.