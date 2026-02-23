Loftus-Cheek operato per la frattura alla mascella: si aiuterà con la cannuccia, cosa potrà mangiare

Ruben Loftus-Cheek è stato operato nella giornata di oggi dopo il brutto trauma facciale con frattura del processo alveolare della mascella che ha subito nei minuti iniziali di Milan-Parma. Lo scontro col portiere Corvi ha visto il centrocampista rossonero finire a terra per poi essere trasportato fuori in barella. L'intervento, come comunicato dal Milan, è perfettamente riuscito. Per alimentarsi Loftus si aiuterà anche con il supporto di una cannuccia, poiché inizialmente potrà mangiare chiaramente solo liquidi o alimenti morbidi e cremosi come yogurt e gelato.

Non dovrà però usare necessariamente solo e soltanto la cannuccia per alimentarsi come accade spesso dopo interventi che necessitano proprio del blocco della masticazione per la frattura della mandibola. In questo caso l'inglese nei primi giorni dunque potrà sostanzialmente solo bere, mangiare yogurt o gelati ma l'intervento non è stato tale da prevedere un'alimentazione del giocatore solo adoperando la cannuccia.

Il momento in cui Loftus viene portato fuori in barella.

Sta di fatto che il giocatore è reduce da uno scontro a dir poco violento che però – anche in maniera paradossale – non è stato ritenuto falloso. A seguito di ciò Loftus-Cheek, a seguito degli esami strumentali effettuati, non ha subito un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza ma il colpo aveva però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un infortunio non di poco conto che ha portato il Milan a provvedere all'intervento chirurgico del giocatore proprio nella giornata di oggi. Fortunatamente tutto bene per lui anche se Allegri sarà privo del giocatore per 8 settimane, due mesi dunque, come evidenziato dal comunicato ufficiale dei rossoneri.

"AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".