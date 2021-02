L'offerta formale di Bc Partners per acquistare l'Inter è arrivata. Le trattative per la cessione del club nerazzurro stanno dunque andando avanti. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore infatti il fondo britannico dopo aver analizzato i conti della società ha presentato la sua offerta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 750 milioni di euro per il 100% delle quote club, debiti (che ammontano a più di 400 milioni di euro) compresi.

Quanto vale l'Inter secondo Suning e Goldman Sachs Asia

La cifra offerta dal fondo di private equity londinese dunque è nettamente inferiore a quella stimata dalla famiglia Zhang e da Goldman Sachs Asia, l'advisor a cui gli attuali proprietari hanno dato mandato per trovare nuovi soci o acquirenti interessati a rilevare l'Inter. Secondo questi ultimi infatti il valore dell'intero pacchetto è di circa 1,150 miliardi di euro (750 milioni + i 400 milioni di debiti) con il miliardo di euro come cifra sotto cui non scendere per l'eventuale cessione di tutto il pacchetto societario.

La deadline delle trattative per la cessione o per trovare nuovi soci

Adesso la palla passa alla famiglia Zhang che dovrà decidere se accettare l'offerta al ribasso presentata da BC Partners, proseguire nelle trattative o terminare qui il dialogo con il fondo britannico e attendere che qualcun altro si faccia avanti per rilevare la società. Secondo diverse indiscrezioni la deadline entro cui dovrebbe avvenire la cessione del club coincide con la data di scadenza del mandato affidato a Goldman Sachs Asia, ossia a metà marzo. Il tempo dunque stringe e la completa uscita di scena della famiglia Zhang dall'Inter, smentita dallo stesso presidente nerazzurro ad inizio anno, appare invece non essere più così improbabile.

A confermare ciò arrivano anche le parole dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti che a proposito dell'attuale situazione societaria in un'intervista rilasciata al portale Firenze Viola: "Non mi aspettavo la cessione dell'Inter. La situazione difficile in tutto il mondo mette Suning e la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzioni e mezzi, la causa".