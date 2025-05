video suggerito

Lobotka si accascia a terra e deve uscire per infortunio, tegola Napoli: "Ha sentito scricchiolare"

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli perde per infortunio Stanislav Lobotka al 12′della partita contro il Genoa: tegola per Antonio Conte. Il centrocampista slovacco si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio: al suo posto in campo Billy Gilmour.

Era incerta la sua presenza in campo contro il Genoa e dopo pochi minuti Lobotka ha dovuto mollare per un problema alla caviglia: Conte ha chiesto cosa fosse accaduto al suo calciatore e la risposta, riportata da DAZN, è che ‘ha sentito scricchiolare".

Lobotka si accascia a terra e deve uscire per infortunio: "Ha sentito scricchiolare"

Stanislav Lobotka era il grande dubbio della vigilia di Napoli-Genoa: il centrocampista slovacco era uscito malconcio dalla partita vinta col Lecce e tutto lasciava pensare che avrebbe riposato, almeno inizialmente, per evitare rischi. Alla lettura delle formazioni ufficiali c'è stato un certo stupore nel vedere il nome del numero 68 ma dopo pochi minuti è arrivata la doccia fredda.

Il calciatore del Napoli si è accasciato a terra ed è dovuto uscire per infortunio: la puntualissima Federica Zille, giornalista di DAZN, ha riportato un dialogo tra Lobotka e Conte, con il centrocampista slovacco che avrebbe "sentito scricchiolare" la caviglia. Non si tratta di una contusione o di un infortunio muscolare, quindi.

Naturalmente è complicato fare previsioni sulle condizioni di Lobotka e valutare un suo possibile rientro ma gli esami che verranno effettuati domani daranno qualche indicazione in più in merito alla possibilità di vedere il calciatore nelle ultime due partite.

Lobotka è uscito dal campo sulle proprie gambe ma era molto dolorante: nel colloquio con Conte davanti alla panchina ha fatto un gesto con le mani per spiegare cosa avesse sentito e l'allenatore si è passato una mano sul volto.

Al suo posto è entrato Billy Gilmour che, con molta probabilità, dovrà prendere le redini del centrocampo del Napoli nelle prossime decisive partite per la corsa Scudetto.