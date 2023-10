Lo strano gesto di Scamacca durante Empoli-Atalanta: “Si è portato il vizio dall’Inghilterra” L’attaccante dell’Atalanta è finito sotto i riflettori per un gesto fatto mentre era in panchina. L’impressione che dà è che infili qualcosa in bocca, tra il labbro superiore e la gengiva. Dall’altra parte della Manica sanno bene cos’è.

Il gesto di Scamacca, scovato in panchina dalla telecamera.

Due gol, quasi tre se il palo non gli avesse negato la gioia, un assist decisivo per innescare Koopmeiners. La serata di grazia di Gianluca Scamacca s'è conclusa in gloria sotto gli occhi del ct della Nazionale, Luciano Spalletti, che nella ‘sua' Empoli è tornato per assistere al match di campionato tra i toscani e l'Atalanta. Aveva un po' di cose da annotare sul taccuino, a corredo di altrettanti riflessioni che arrovellano i suoi pensieri sulle prossime scelte da fare in Azzurro. Un attaccante come l'ex Sassuolo, se il livello di rendimento è quello mostrato nella serata di lunedì, può far comodo… e come.

La rete realizzata di tacco dopo cinque minuti ha dato la stura alla prestazione del calciatore (a Bergamo in prestito dal West Ham) e al match della ‘dea' che, grazie alla sue prodezze, ha conquistato 3 punti pesanti: ha scalzato il Napoli dalla quarta posizione e adesso è in piena zona Champions.

Applausi a scena aperta. Scamacca li ha meritati in pieno anche da parte del pubblico avversario. Il tecnico, Gasperini, lo ha tenuto in campo fino al 22° della ripresa poi, a cose fatte e a partita ormai messa in ghiaccio, lo ha richiamato in panchina.

È stato allora che la telecamera s'è soffermata per qualche attimo sul protagonista dell'incontro che ha lasciato il segno in calce allo 0-3 di Empoli ed è atteso dalla ‘prova del 9', la sfida contro l'Inter in calendario sabato prossimo. Una sorta di test verità che il ct non si perderà.

Fin qui le cose di campo ma l'attaccante dell'Atalanta è finito sotto i riflettori per un gesto fatto mentre ormai era in panchina. Mancavano una manciata di minuti, recupero compreso, alla fine dell'incontro. Il risultato è al sicuro, non c'è possibilità che l'Empoli rientri in partita. Scamacca è molto rilassato, compiaciuto, sorride e fa qualcosa che ha sollevato qualche sospetto e altrettante insinuazioni.

Cosa fa di strano? Nulla in apparenza. Si può solo interpretare che quella strana smorfia che fa mentre mette la mano sul viso sia una sorta di retaggio e "vizio che deve aver preso durante la permanenza in Inghilterra", dice più di un utente in maniera scherzosa a corredo della clip su TikTok.

Sembra che sniffi ma non è così. Piuttosto l'impressione che dà, perché non v'è certezza al di là dei commenti social e di ciò che il video esplica, è che prenda un sacchetto di snus (nient'altro che tabacco per uso orale confezionato in bustine da tè) e lo infili tra il labbro superiore e le gengive. Si tiene in bocca così, senza masticare.

L’atteggiamento del calciatore ha destato l’attenzione degli utenti.

In apparenza c'è nulla di male ma per gli esperti la nicotina contenuta in quel mucchietto di erba essiccata crea dipendenza e spinge i giovani verso il tabagismo e il consumo di sigarette. Al di là della Manica la questione è presa molto sul serio quanto al consumo da parte dei calciatori per quello stimolante che crea dipendenza e che, di recente, è balzato all'attenzione dei media britannici per il portiere del Manchester City campione d'Europa, Ederson, che lo stava assumendo davanti a tutti. E Scamacca? Magari si stava solo pulendo il naso alla buona.