Il video di Ederson nella festa del City diventa virale: stava assumendo snus davanti a tutti Il gesto del portiere brasiliano non è passato inosservato nonostante il compagno di squadra, Grealish, abbia attirato su di sé riflettori e critiche per l’euforia alcolica.

Il portiere del Manchester City, Ederson, notato mettere qualcosa sotto le labbra.

Nella festa del City per la conquista della Champions League è successo di tutto. Jack Grealish s'è preso la scena delle celebrazione nel bene e nel male per la sua euforia alcolica e per l'andatura barcollante dopo tre giorni di bagordi senza sosta tra Istanbul, Ibiza e Manchester. Walker era accanto a lui e lo sosteneva a braccia, il compagno di squadra a stento si reggeva in piedi e a ogni passo ha rischiato d'inciampare. "Non ricordo nemmeno se ho dormito…", le parole dell'esterno d'attacco che ha attirato su di sé anche critiche molto forti per quell'atteggiamento così disinibito in pubblico.

L'ex Aston Villa non è stato l'unico a finire sotto i riflettori per quel party sfrenato, senza fine, da un capo all'altro dell'Europa. Il treble di trofei (Premier League, FA Cup, Champions) è stato inebriante, ha portato all'apice l'esperienza di Guardiola sulla panchina dei Citizens e dato al club (finalmente) il giusto risalto dopo la mole d'investimenti affrontati.

Difficile resistere alla tentazione di lasciarsi trascinare e in quel turbinio di emozioni è stato coinvolto anche il portiere brasiliano Ederson. Sua la parata che nel finale ha tolto dalla porta il colpo di testa di Lukaku, quell'intervento di ginocchio è valso quanto un gol. Bello e tremendo al tempo stesso. In un video girato a bordo del bus della squadra anche lui appare abbastanza su di giri. È accanto a Grealish che per scherzo implora il compagno di squadra, Bernardo Silva, di non andar via. E a un certo punto fa qualcosa che attira l'attenzione dei tifosi.

Ederson prende qualcosa dalla tasca e la infila sotto il labbro superiore. Cosa è quella specie di bustine dalle dimensioni di una caramella? Gli utenti che ne hanno discusso sui social non hanno alcun dubbio: è snus, ovvero polvere di tabacco per uso orale che funge da stimolante e nella quale c'è una concentrazione di nicotina (a bustina) che equivale a tre sigarette. In Inghilterra quella che appare come una forma di trasgressione tutto sommato accettabile (nonostante il divieto) viene affrontata sul serio per le conseguenze di quel gesto che appare innocuo ma che può generare dipendenza oltre che essere nocivo per la salute.

Se la sostanza è considerata illegale, com'è possibile che se ne faccia uso con tutto questo agio? Procurarsi un pacchetto di snus non è difficile: lo si può ordinare online sui siti dei marchi svedesi che lo producono e viene consegnato direttamente a casa.

Il numero uno dei Citizens colpisce accidentalmente un compagno di squadra.

Il numero uno del Manchester non è passato inosservato anche in un'altra situazione sempre a bordo del pullman che ha portato la squadra in trionfo. Non era un bastone quel che impugnava ma una confezione spara coriandoli. In quel clima di leggerezza e confusione ha commesso un'imprudenza: ha accidentalmente sparato addosso a un compagno di squadra, Sergio Gomez, con il quale s'è subito scusato.