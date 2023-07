Lo stipendio di Verratti all’Al Hilal: in tre anni guadagnerà una cifra da mille e una notte Marco Verratti sta per accettare l’offerta ricchissima presentatagli dall’Al Hilal: un contratto di tre anni a cifre fuori dal mondo.

A cura di Paolo Fiorenza

Marco Verratti è vicino a trasferirsi nella nuova terra promessa del calcio, almeno dal punto di vista degli ingaggi elargiti ai giocatori, anche se l'ambizione dei paperoni sauditi non è mettere assieme un circo di vecchie stelle a fine carriera, ma costruire un campionato competitivo che possa rivaleggiare con i principali tornei europei. Il 30enne nazionale azzurro è sul punto di accettare la ricchissima offerta dell'Al Hilal, che nelle scorse ore è volato a Parigi per cercare di convincere Kylian Mbappé a trasferirsi in Arabia ma ha incassato un secco rifiuto.

Il club di Riad ha approfittato dunque del viaggio sotto la Tour Eiffel per approfondire un discorso che con Verratti era già iniziato a maggio, intuendo che tra il calciatore e il PSG – ma soprattutto i tifosi della squadra parigina, che lo avevano duramente contestato – qualcosa si era rotto, dopo un matrimonio lungo ben 11 anni. Un'unione ricca di successi tra i confini nazionali, ma con tante amarezze in campo europeo, con la chimera Champions League sempre sfumata.

Marco Verratti è arrivato al PSG nel 2012, aveva 19 anni: potrebbe non giocare mai in Serie A

Il pescarese ha fatto il suo tempo a Parigi, opinione probabilmente condivisa anche dal PSG, e se la via d'uscita è lastricata d'oro come quella offertagli dall'Al Hilal, Verratti non casca malissimo, a patto di accettare di andare a giocare in un calcio di livello inferiore. La proposta economica è da mille e una notte: stipendio di 52 milioni netti all'anno per tre stagioni, per un totale di 156 milioni, come svelato dalla Gazzetta dello Sport. Una cifra fuori dal mondo anche considerando l'attuale ingaggio – comunque principesco – del calciatore a Parigi: oltre 12 milioni all'anno, dopo l'ultimo rinnovo fino al 2026, sottoscritto nello scorso novembre.

Se dal lato del giocatore il passo è molto vicino – anche se lasciare Parigi gli peserebbe non poco (lì si è sposato ed è diventato padre, ha comprato casa e aperto un ristorante) – manca ancora l'accordo sul prezzo del cartellino col PSG, il cui presidente Nasser Al-Khelaifi è legatissimo a Marco, che è il giocatore con più anzianità di servizio nella rosa della squadra. Ovviamente l'Al Hilal ha gli argomenti giusti per avere il via libera dal club parigino, ma serve mettere sul tavolo qualche decina di milioni. La sensazione è che l'affare si farà.