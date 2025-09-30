Lo Sporting non sa ancora quando partirà per Napoli, la disavventura in aeroporto

Lo Sporting era già nell'aeroporto Humberto Delgado e attendeva d'imbarcarsi sul volo delle 14:30 circa che da Lisbona avrebbe portato a Napoli la squadra per la partita di Champions in programma alle 21 di domani sera. Ma la procedura d'imbarco è stata bloccata: un guasto tecnico al velivolo ha lasciato a piedi (come si dice in gergo) la formazione portoghese, provocando un notevole ritardo per il nuovo tentativo di decollo. Oltre tre ore di "delay" che hanno costretto il club a rivedere l'intera parte logistica del viaggio e della conferenza stampa.

Annullata la conferenza stampa alla vigilia del match

L'imprevisto capitato nello scalo lusitano ha scombussolato tutta l'organizzazione della trasferta da parte dello Sporting. La delegazione, infatti, è rimasta spiazzata da quello scherzo della sorte ma ha provveduto a effettuare tutte le comunicazioni del caso: la società ha subito informato la Uefa della situazione in cui s'è trovata suo malgrado e ha concordato con la Federazione continentale di annullare la conferenza stampa consueta, che su svolge alla vigilia di un incontro di Coppa.

(in aggiornamento)

L'ultimo allenamento prima del trasferimento verso Napoli

La routine dello Sporting, almeno fino alla brutta notizia ricevuta prima del decollo, s'era svolta come da copione. In mattinata la squadra aveva sostenuto il consueto allenamento di rifinitura ad Alcochete al termine del quale s'era registrato il ritorno nella lista dei convocati di Diomande, al rientro dopo un infortunio muscolare. Il difensore non sarà titolare (è fuori da agosto) ma resta a disposizione. Pronti a giocare invece Morita e Luis Suárez, che sabato scorso il tecnico ha tenuto a riposo ricorrendo al turnover ragionato in vista della partita di Champions a Napoli.

"Ci aspettiamo una partita dura, ma vogliamo un risultato positivo, e questo significa vincere", le parole dell'allenatore, Rui Borges, a Sport Tv che è tornato anche sulla prestazione deludente (sia pure vittoriosa) contro l'Estoril. "Siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto è stato un po' deludente, che non siamo stati bravi come al solito, ma questo appartiene al passato. E quella di domani è tutta un'altra partita".