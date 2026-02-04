Lo spogliatoio della Fiorentina ha fatto un patto per la salvezza: iniziativa portata avanti dai senatori

Il patto della Fiorentina per raggiungere la salvezza. Lo spogliatoio ha seguito l’iniziativa dei senatori della squadra viola: la mancata cessione di Gosens è stato un segnale forte.

Il momento della Fiorentina resta delicato. In una stagione a dir poco difficile la squadra viola è ancora nelle zone basse della classifica. La sconfitta di Napoli lascia la squadra di Paolo Vanoli terzultima con 17 punti, a -1 dal Lecce quartultimo e addirittura a -6 dal Parma sedicesimo. Nelle ultime giornata c'è stato qualche timido segnale di ripresa, ma nulla più. Nel frattempo però c'era il mercato di gennaio aperto e l'arrivo di Fabio Paratici, annunciato dalla società, sembra aver dato sicurezza anche all'ambiente.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport infatti, l'obiettivo era quello di rinforzare l'attuale rosa senza smantellarla. E a tal proposito ci sarebbe stato un patto all'interno dello spogliatoio viola secondo cui nessuno si sarebbe mosso non prima di aver conquistato la salvezza. Un'iniziativa portata avanti dai senatori come De Gea, Dodò, Mandragora e anche lo stesso Gosens. Rifiutare qualsiasi offerta per concentrarsi solo sulla salvezza della Fiorentina e poi eventualmente solo a fine anno valutare con calma cosa fare.

L’abbraccio tra Paolo Vanoli e Moise Kean dopo il gol decisivo segnato in Fiorentina–Cremonese

L'esempio lampante è proprio Gosens. L'esterno tedesco era stato cercato con insistenza dal Nottingham Forest che negli ultimi giorni di mercato ha ricevuto un'offerta importante per lui e la Fiorentina, quelle da prendere al volo, specie per un giocatore di 31 anni. Sarebbe stato però proprio lo stesso giocatore a rifiutare per rispettare questa sorta di patto fatto dai senatori con tutto lo spogliatoio d'accordo. La possibilità di giocare anche l'Europa League era un elemento in più a favore di Gosens che però alla fine ha deciso di restare.

La Fiorentina ha fatto diverse operazioni in entrata come Solomon, Rugani, Harrison, Fabbian e Brescianini. Tutti con un unico obiettivo di limare le potenzialità della squadra già a disposizione di Vanoli e consentire al tecnico viola di lavorare al meglio avendo più elementi a disposizione. Giocatori vogliosi di mettersi in mostra e caratterizzati da un gran senso di riscatto visto che non erano stati utilizzati dai precedenti club di appartenenza. Oggi la Fiorentina è dunque pronta ad andare dritta per questo obiettivo nella fase calda della stagione.